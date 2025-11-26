A- A+

BRASIL Vacina da dengue: primeiras doses devem chegar ainda em dezembro Imunizante em dose única passou por última etapa antes do registro hoje; 1 milhão de doses estão prontas no Instituto Butantan

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira que a expectativa de uso das primeiras doses da vacina do Butantan ocorra ainda em dezembro desse ano.



O imunizante quadrivalente teve o último termo de aprovação antes do registro assinado hoje, após essa etapa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderá seguir para o registro — a aprovação final, das aplicações.

O Instituto Butantan tem 1 milhão de doses já prontas. Após as aplicações iniciais, será esperado que a vacina passe a integrar o calendário de vacinação brasileiro em 2026.

De acordo com Padilha, ainda não há definição de grupos que devem receber a vacina em primeira mão. As discussões em torno do tema devem acontecer na semana que vem.



Além disso, a expectativa da pasta é que a atual vacina tenha maior adesão, por tratar-se de uma opção em dose única. A única vacina disponível no Brasil, até este momento, é a Qdenga, da farmacêutica Takeda, que promove a proteção em duas doses.

— Essa vacina nos traz muita esperança, duas características dela. Primeiro, que é uma (única) dose, isso ajuda muito na adesão. Uma das dificuldades da adesão, na única vacina que nós temos disponível, do produtor internacional, é de ser duas doses — afirmou Padilha.

