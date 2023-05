A- A+

SAÚDE Vacina da gripe agora pode ser aplicada a partir dos 6 meses de vida no Recife e RMR; confira Medida que amplia público que receberá imunizante segue normativa do Ministério da Saúde

A partir desta segunda-feira (15) no Recife e Região Metropolitana, o público a partir dos seis meses de vida está apto a receber a vacina contra a gripe. Essa ampliação segue recomendação imposta pelo Ministério da Saúde. É necessário levar um documento oficial com foto e o comprovante de residência.

Na capital pernambucana, a vacina pode ser recebida, sem agendamento, nas salas da Secretaria de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A lista pode ser encontrada no aplicativo Conecta Recife.

No município do Paulista, a aplicação pode ser feita nas unidades de saúde e policlínicas da cidade, também de segunda a sexta-feira e das 8h às 16h. Há ainda um espaço no Centro Administrativo da Prefeitura, em Maranguape 1, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Em Olinda, a imunização está disponível em toda a rede de atenção básica que abrange postos de saúde e policlínicas, além do Shopping Patteo. Nos dois primeiros casos, a vacina pode ser aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No Patteo, o ponto de vacinação funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h.

No Jaboatão dos Guararapes, o imunizante pode ser aplicado sem agendamento nas unidades de saúde, policlínicas, UBS’s e USF’s, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Outro ponto de vacinação é o Shopping Guararapes, no horário das 9h às 17h. As unidades de saúde podem ser conferidas através do site www.deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br.

Já em Camaragibe, a vacina da gripe pode ser encontrada nas 45 unidades de saúde, das 8h às 15h. É necessário fazer um agendamento prévio na própria unidade, já que os dias da aplicação variam entre os locais. Também é preciso estar portando um documento original com foto e a carteira de vacinação. No Camará Shopping, a vacinação acontece sem agendamento, de segunda a sábado, das 10h às 15h e aos domingos, das 12h às 17h.



