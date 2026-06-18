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Imunização Vacina de Covid reduz o risco de infarto e derrame em idosos, revela novo estudo Trabalho foi publicado na revista científica JAMA Internal Medicine

A vacina atualizada contra Covid-19 reduz em 38% o risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte cardiovascular em idosos, como aponta novo estudo publicado nesta semana na revista científica JAMA Internal Medicine.

O estudo, feito com veteranos de guerra, também mostra que, no grupo acima dos 75 anos, a queda dos eventos cardiovasculares chegou a 50,7%. Este benefício foi maior em indivíduos com doenças pré-existentes, como doença cardiovascular, doença renal crônica, doença pulmonar crônica, diabetes e imunossupressão.

Segundo os pesquisadores, dois eventos cardiovasculares graves associados à Covid deixaram de ocorrer a cada 10 mil pessoas vacinadas. Levando em consideração todos os eventos cardiovasculares, incluindo os que não estão ligados ao Covid, 24 eventos a cada 10 mil pessoas vacinadas foram evitados.

Nesse sentido, como apontam os cientistas, ao pensar em uma população de 1 milhão de pessoas, a vacinação poderia evitar cerca de 1.580 mortes e 2.370 eventos cardiovasculares adversos em oito meses.

Para chegar aos resultados do trabalho, foram analisados mais de 1 milhão de participantes, dentre eles, 349.085 foram vacinados visando evitar o “viés do vacinado saudável”, pois pessoas vacinadas podem ter uma saúde com melhores marcadores devido a comportamentos mais saudáveis em geral.

Eles foram imunizados com as vacinas como Moderna, com 65,4% dos registros, Pfizer-BioNTech, com 34,1%, e Novavax, que apareceu em 0,5% deles, nas suas versões 2024-2025 dos imunizantes. Em seguida, os participantes acompanhados pelo período de até oito meses.

Além do grupo dos 75 anos, nos demais grupos etários os resultados não mostraram relevância estatística. Nesse sentido, de acordo com os autores, não é possível afirmar com segurança que a vacina protegeu essas faixas contra episódios cardiovasculares.

"Nosso estudo também apresenta algumas limitações. A população de veteranos dos EUA é predominantemente idosa, branca e do sexo masculino, o que pode limitar a generalização dos resultados", concluíram os autores.

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