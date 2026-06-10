Qua, 10 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
vacinação

Vacina do Butantan não é aplicada em crianças nos postos de saúde

Imunizante destinado às crianças é fabricado pelo laboratório Takeda

Reportar Erro
A vacina do laboratório Takeda é feito para crianças de 10 anos até adolescentes de 14 anos, e segue com a vacinação normal em todo o paísA vacina do laboratório Takeda é feito para crianças de 10 anos até adolescentes de 14 anos, e segue com a vacinação normal em todo o país - Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

A vacina contra dengue do Butantan, que teve a aplicação suspensa pelo Ministério da Saúde, não é o imunizante aplicado em crianças nos postos de saúde.

Chamada de Qdenga, a vacina aplicada em crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos é fabricada pelo laboratório Takeda (japonês). Esse imunizante não sofreu nenhum tipo de suspensão. 

"A vacina do laboratório Takeda, que é feito para crianças de 10 anos até adolescentes de 14 anos, essa segue com a vacinação normal em todo o país", explica o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, em entrevista à Rádio Nacional.

Leia também

• Quais sintomas ficar atento para quem tomou vacina do Butantan

• Municípios devem guardar vacina do Butantan até nova decisão

• Dengue: Butantan não interrompe estudo com pessoas acima dos 60 anos; entenda

A Qdenga está disponível na rede pública desde 2024. Cerca de 8 milhões de doses já foram aplicadas no Brasil, conforme o Ministério da Saúde.

Além disso, Gatti ressalta que a vacina do Butantan é indicada para pessoas acima de 15 anos de idade e não estava disponível para toda a população. 

"Ela [vacina do Butantan] estava direcionada para um público muito específico, porque a gente tinha começado apenas a estratégia", afirma. 

A vacina do Butantan foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro deste ano.

Foram vacinadas profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde e, de forma ampliada, público de 15 a 49 anos de idade de três cidades - Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG) - e da região de Araguaína (TO). Até o dia 30 de maio, mais de 501 mil pessoas foram imunizadas.

Dengue no Brasil
De janeiro a maio, o Brasil já registrou uma queda de 97% nas mortes e de 94% nos casos de dengue em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados do Ministério da Saúde.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter