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SAÚDE Vacina do Butantan: "Temos um programa de imunização responsável", diz coordenador Carlos Magno Fortaleza foi um dos responsáveis por desenhar a avaliação em "mundo real" da vacina Butantan-DV; a cidade de Botucatu, onde ele acompanhou a vacinação, aplicou 40 mil doses

A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, foi um dos municípios que recebeu a vacinação piloto da Butantan-DV. Por lá, foram cerca de 40 mil doses aplicadas do imunizante contra dengue sem efeitos adversos graves, diz o diretor do curso de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza.

Na cidade, ele conta, notaram somente casos de manchas na pele em pelo menos 10% das pessoas vacinadas.

A cidade, portanto, não faz parte dos municípios que registraram óbitos em investigação, que levaram o Ministério da Saúde a paralisar a vacinação com o imunizante da dengue nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada, explicou o ministro Alexandre Padilha em coletiva de imprensa, para que os casos sejam investigados e que se determine se houve, ou não, relação da vacina com esses quadros graves de saúde.

— Fizemos a investigação, não houve casos graves aqui. Ninguém que foi vacinado foi internado — conta Carlos Fortaleza. — Listamos todas as doenças que poderiam ocorrer (após a vacinação). Percebemos que houve um aumento de apresentação de manchas no corpo. Isso é um quadro que acontece, a vacina de sarampo às vezes dá. É o exantema. Praticamente todos os casos ocorreram sem febre. Isso era descrito nos estudos e não era um efeito relevante. E jamais seria suficiente para fazer a suspensão da vacina.

Fortaleza diz que a cidade estava pronta para compilar os dados de uso da vacina “em mundo real” neste mês de junho, quando completava seis meses do início das aplicações nos moradores. Ele diz que as análises de “efetividade” ainda seriam difíceis de determinar pois houve pouca incidência de dengue na região. As análises de segurança, por outro lado, puderam ser feitas em tempo real.

— Recebemos uma orientação (do Ministério da Saúde), nas últimas semanas, de que havia uma suspeita de efeito adverso grave. Nos pediram para olhar com lupa, com minúcias, se não estavam perdendo algum caso (relacionado com a vacina) — afirmou o diretor do curso de medicina. — Soubemos desses óbitos nesta manhã na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI).

O professor pondera que esse tipo de “pausa” para avaliação não foge do que é praxe para inserção de vacinas em saúde pública. Ou seja, ele diz que os imunizantes são monitorados e investigados a todo tempo conforme chegam ao público ampliado.

— Isso só está acontecendo porque nós temos um Programa Nacional de Imunização (PNI) extremamente responsável e cuidadoso. Temos um sistema de vigilância de efeitos adversos vacinais muito sensível — pondera. — Há um sistema regulatório de vacinas muito bom no Brasil. Penso que vamos chegar à conclusão de que ela é segura. Mas, se ela foi suspensa cautelarmente é porque corre, sim, um risco de que ela seja afastada.

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