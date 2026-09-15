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SAÚDE

Vacina pneumocócica: conheça o imunizante liberado para idosos com 85 anos ou mais

Vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae (pneumococo), principal causa de infecções respiratórias,

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Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai ampliar a oferta da vacina pneumocócica 20-valente conjugada (a Pneumo 20)Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai ampliar a oferta da vacina pneumocócica 20-valente conjugada (a Pneumo 20) - Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai ampliar a oferta da vacina pneumocócica 20-valente conjugada (a Pneumo 20) para pessoas com 85 anos ou mais. A meta é vacinar 90% da faixa etária, número superior a 2,3 milhões de pessoas. O imunizante já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para o início da vacinação desse público.

A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae (pneumococo), principal causa de infecções respiratórias, como pneumonia e meningite, em todas as faixas etárias.

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De acordo com o médico Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a vacina tem uma característica de conjugação. Ou seja, o imunizante une um antígeno fraco a uma proteína transportadora forte, o que faz com que o sistema de defesa reconheça o invasor com mais facilidade.

"Por conta disso, ela consegue levar uma resposta imune bastante superior quando comparada a vacinas não conjugadas, como a anterior, a Pneumo 23", detalha Cunha.

Idosos são mais vulneráveis a infecções respiratórias
Segundo o MS, com o avançar da idade, esses quadros podem apresentar maior risco de complicações e elevar as taxas de mortalidade. Daí porque indivíduos com mais de 85 anos são o público-alvo da ação.

De acordo com a pasta, entre pessoas com 80 anos ou mais, a taxa de hospitalizações por pneumonia foi de 3.097 por 100 mil habitantes em 2024, e de 2.902 por 100 mil em 2025. Já entre pessoas com 85 anos ou mais, a taxa de mortalidade por pneumonia foi de 758 óbitos por 100 mil habitantes em 2024, e de 743 por 100 mil em 2025.

No SUS, o imunizante também está disponível para crianças menores de 5 anos, idosos de 60 a 84 anos acamados ou institucionalizados e pacientes com condições clínicas especiais

"A gente sabe, a partir de dados, que o pneumococo se comporta em uma curva em ‘U’. Isso significa que ele tem uma incidência maior na infância e entre idosos. Por isso, o MS os coloca como público-alvo da imunização", contextualiza Cunha.

O diretor destaca que, diante do envelhecimento da população brasileira, a medida é de extrema importância. "Essa população que está envelhecendo precisa de muitos cuidados, entre eles as vacinas", diz.

Esquema de vacinação
A recomendação da aplicação do imunizante entre indivíduos com 85 anos ou mais depende do histórico de vacinação contra a doença:

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