MAIS REFORÇO Vacinação bivalente contra Covid-19 é iniciada em Pernambuco; Recife já havia antecipado aplicação Aplicação do novo reforço foi dividida em seis etapas, tendo idosos com 70 anos ou mais na primeira fase

A partir desta segunda-feira (27), todo o Estado de Pernambuco está apto à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O novo imunizante é da Pfizer e sua distribuição acontecerá em seis etapas: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e trabalhadores e pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI) e Residência Inclusiva (RI); pessoas que tenham entre 60 e 69 anos; grávidas e puérperas; trabalhadores da área de saúde; pessoas com deficiência permanente e população privada de liberdade e socioeducandos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço trazido pela nova vacina aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original e também da variante ÔmicronBA.1 ou BA.4/BA.5. Além disso, a eficácia é semelhante a das vacinas monovalentes. Pernambuco detém atualmente 194.400 mil doses, e a expectativa é de que alcance o total de 800.454 com o avanço das etapas.

O Recife, que antecipou a aplicação da vacinação bivalente desde a última sexta-feira (24), recebeu 30.732 doses e conta com cerca de 105 mil pessoas do grupo prioritário da primeira fase. O agendamento deverá ser feito pelo site ou aplicativo do Conecta Recife e as doses podem ser aplicadas na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena; Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama; Centro de Saúde Professor Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura; e no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte; além dos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro.

Na cidade vizinha de Olinda, o agendamento não é necessário, e a aplicação do primeiro grupo acontecerá na Policlínica João de Barros Barreto, das 8h às 16h, na Policlínica São Benedito, das 8h às 16h, e no Shopping Patteo, das 9h às 17h. A partir da quarta-feira (1º), as dosagens passarão a ser administradas em todas as unidades de saúde da cidade.

Já no município do Paulista, a imunização acontece por demanda espontânea nas unidades de saúde da cidade que estão no cronograma da Coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), sem que seja preciso agendar.

Ainda na Região Metropolitana, Camaragibe aplicará as doses nas 45 unidades básicas da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No Camará Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 15h, e aos domingos, das 12h às 17h, a aplicação acontece sem agendamento, precisando apresentar documento oficial com foto, cartão SUS ou CPF, comprovante de residência e cartão de vacina.

No Jaboatão dos Guararapes, que recebeu o repasse de 12.294 doses, os locais de vacinação e os horários podem ser vistos no site deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br ou no aplicativo deolhonaconsulta. É necessário estar portando CPF, documento com foto e comprovante de residência na hora de tomar o imunizante.





