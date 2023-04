A- A+

vacinação Vacinação com doses bivalentes inicia nesta terça-feira (25) em Camaragibe Doses são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e no posto fixo no Camará Shopping

A vacinação com a dose bivalente contra Covid-19 para quem tem a partir dos 18 anos inicia nesta terça-feira (25) em Camaragibe. A aplicação acontece nas 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município da Região Metropolitana do Recife e no posto fixo no Camará Shopping.

O atendimento nos postos ocorre por agendamento, enquanto no posto fixo do centro de compras é por livre demanda.



O público-alvo da campanha são pessoas que, além de ter a partir de 18 anos, já estão vacinadas com ao menos duas doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer em um intervalo de quatro meses.

O atendimento nas UBS acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h; e, no Camará Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 15h, e aos domingos das 12h às 17h.

Para se vacinar o cidadão deve apresentar:

Documento oficial com foto

CPF

Cartão SUS

Carteira de Vacinação

Comprovante de Residência

