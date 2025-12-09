A- A+

Saúde Com vacinação contra a dengue, Recife realiza Dia D de combate a arboviroses Ação ocorre nesta quarta-feira (10) e também contará com ações educacionais de saúde nos oito Distritos Sanitários da capital pernambucana

Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e controle da dengue, zika e chikungunya no Recife, a Prefeitura do Recife realiza, nesta quarta-feira (10), o Dia D de mobilização contra arboviroses.

A ação contará com 276 profissionais, entre agentes de saúde ambiental e controle de endemias (Asaces), agentes comunitários de saúde (ACS) e supervisores. Eles trabalharão de forma volante com ações de educação em saúde e inspeções domiciliares em mais de 11 mil imóveis distribuídos nos oito Distritos Sanitários da capital pernambucana.

Durante as ações educativas, também será realizada a sensibilização para a vacinação contra a dengue entre o público-alvo, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Ao todo, o imunizante estará disponível em 159 pontos de vacinação. A lista completa dos locais pode ser acessada aqui.

Dia D de mobilização contra arboviroses

O mutirão de inspeções domiciliares ocorre, simultaneamente, das 8h às 13h, com a presença de duplas volantes para atividades educativas e de mobilização comunitária, além da atuação conjunta com as equipes das Unidades de Saúde da Família (USF) e do apoio operacional do serviço de Cata-Tralha da Emlurb.

Os bairros atendidos no mutirão serão Joana Bezerra, Água Fria, Alto do Mandu, Iputinga, Jardim São Paulo, Brasília Teimosa, Nova Descoberta e Cohab. De acordo com a prefeitura, as localidades escolhidas seguiram os critérios de taxa de detecção de arboviroses e índice de infestação de focos de mosquito Aedes aegypti ao longo do ano.

“Nosso maior objetivo é promover a mobilização social e garantir a ampliação das inspeções em áreas prioritárias. No dia 10 acontecerá o Dia D, mas durante toda a semana, estaremos mobilizando Vigilância Ambiental e Atenção Primária para o tema do combate às arboviroses”, afirma a gerente de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife, Vânia Nunes.

Arboviroses

Em 2025, até o momento, foram notificados 10.496 casos suspeitos de arboviroses, sendo 8.088 de dengue, 1.706 de Chikungunya e 702 de Zika. Dentre estas notificações, foram confirmados 4.212 casos de dengue e 464 de chikungunya.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 18,1% dos casos notificados, porém um acréscimo de 45,8% dos casos confirmados e de 85,5% dos casos prováveis de arboviroses.

Em relação aos casos graves de dengue, este ano, foram confirmados 87 casos de dengue com sinal de alarme. No mesmo período, em 2024, foram confirmados 24 casos de dengue com sinal de alarme.

No que diz respeito aos óbitos por arboviroses, até o momento, foram notificados 22 óbitos suspeitos, sendo sete descartados e 15 ainda em investigação.

Prevenção

O acúmulo de lixo é um local propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, portanto, a orientação é ter cuidado com o acondicionamento adequado, além de evitar recipientes que possam acumular água em casa, como calhas, telhas, vasos de plantas e pneus, bem como tampar baldes e caixas d'água, uma vez que mais de 80% dos focos são encontrados dentro das residências.

Denúncias de possíveis focos podem ser feitas, primeiramente, na Ouvidoria do SUS, através do telefone 0800.281.1520, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; no aplicativo Conecta Recife, na plataforma Denunciar Foco de Dengue, ou no site da Prefeitura do Recife, a qualquer horário.

Com informações da assessoria



