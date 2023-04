Vacinação contra a gripe começa nesta segunda (10) no Brasil; veja quem pode se imunizar

A- A+

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (vírus da gripe) começa nesta segunda-feira (10) em todo o Brasil. Segundo informe técnico do Ministério da Saúde, o objetivo é imunizar ao menos 90% dos 81,8 milhões de brasileiros que fazem parte dos chamados grupos prioritários, formados por aqueles que têm maior risco de desenvolver um quadro grave pela doença.

A proteção é importante para evitar justamente as hospitalizações e óbitos pela gripe em meio ao avanço da disseminação do vírus que ocorre sazonalmente com a chegada do inverno, em junho. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente entre 5% e 10% da população mundial é infectada pelo Influenza -- e até 650 mil pessoas morrem. No Brasil, em 2022, foram 10,5 mil internações e 1.430 óbitos associados à doença.

Até o dia 31 de maio, os brasileiros com maior risco de agravamento, listados abaixo, podem buscar um posto de saúde para receber o imunizante. Chamado de trivalente, e produzido no Instituto Butantan, em São Paulo, ele protege contra as três principais cepas do vírus: Influenza A/H3N2, Influenza A/H1N1 e Influenza B/Victoria. Para aqueles que recorrerem à dose oferecida na rede privada, há ainda a proteção contra a variante B/Yamagata junto às anteriores.

Confira os grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe:

Idosos com 60 anos e mais;

Trabalhadores da saúde;

Crianças (6 meses a 5 anos);

Gestantes;

Puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade;

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Veja também

Recife Veja como ficou o carro envolvido no acidente em Boa Viagem que vitimou o MC Biel Xcamoso