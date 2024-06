A- A+

SAÚDE Vacinação contra a Poliomielite em Pernambuco tem Dia D neste sábado (8) Com a cobertura de vacinação contra a Poliomielite ainda abaixo do preconizado, Pernambuco é um dos estados com risco de reintrodução da doença

O Dia D de vacinação contra a Poliomielite em Pernambuco acontecerá neste sábado (8). Todos os municípios do estado farão ações voltadas a imunização de crianças com até 4 anos.

A Campanha Nacional, que também fara uma mobilização no sábado, segue o próximo dia 14 de junho.

Em Pernambuco, 603.488 crianças estão aptas a ser imunizadas contra a doença, que é caracterizada por um quadro de paralisia que acomete os membros inferiores de forma irreversível.



A estratégia de vacinação contra a Poliomielite em Pernambuco foi iniciada no último dia 27 de maio.

Até o momento, de acordo com as informações repassadas pelas gestões municipais ao Programa Estadual de Imunizações, 7.937 doses da vacina já foram aplicadas no Estado.



“É importante destacar que além da urgência em retomar as altas coberturas vacinais, temos o alerta de risco de reintrodução de doenças que provocam sequelas graves como a Poliomielite”, reforça a superintendente de Imunizações, Jeane Tavares.

Taxas de cobertura da vacinação contra a Poliomielite em Pernambuco

Pernambuco se configura como um estado com risco de reintrodução da doença, visto que a cobertura de vacinação contra a Poliomielite ainda está abaixo do preconizado (a meta é imunizar 95% da população-alvo).

Em 2023, a cobertura de vacinação contra a Poliomielite em crianças menores de 1 ano foi de 82,68%, representando uma leve elevação quando considerado os últimos três anos: 2020 (72,78%), 2021 (69,01%) e 2022 (76,25).

Campanha Nacional

Para Campanha Nacional, o recorte prioritário definido para o Ministério da Saúde é a imunização da população formada por meninos e meninas com idades 1 a 4 anos.

Esse público consiste em uma estimativa populacional de 488.221 pessoas.

Para ele, a vacina deve ser aplicada de forma indiscriminada com a via oral (gotinha), desde que a criança já tenha recebido as três doses de vacina poliomielite (injetável) do esquema básico.



As crianças menores de 1 ano de idade também serão contempladas na mobilização. Para estas, o foco deve ser a atualização da caderneta de vacinação com a vacina contra a Poliomielite Injetável (VIP).

Mães, pais e responsáveis por todas as crianças menores de 5 anos devem buscar a unidade de saúde mais próxima, munidos do cartão de vacina para verificação da situação vacinal e receber a dose do imunobiológico conforme indicado.



