Vacinação itinerante vai a seis pontos do Recife neste fim de semana; confira os locais

Neste fim de semana, seis pontos do Recife serão locais do serviço de vacinação itinerante oferecido pela Prefeitura. Em todos os pontos, sem agendamento, haverá vacinação con a Covid-19 e, em alguns, serão ofertados outros imunizantes, para atualização do cartão de vacina - confira a programação ao fim do texto.

A vacina contra a Covid será para pessoas a partir de seis meses. Já a vacina bivalente também será aplicada em idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas ou com deficiência permanente. Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.







Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os moradores levem um documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da covid-19 e o cartão SUS (se tiverem esses três últimos).

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável. Caso não possua e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível usar uma autodeclaração de moradia, elaborada especificamente para essas ações.

Sábado (1º):

- Sede do projeto social Os Desandados (8h às 16h): Rua Adelaide, 241, Prado - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- Comunidade Alto Dr° Caeté / Associação Curitiba Esporte Clube (8h às 15h): Rua Damolândia, 553, Nova Descoberta - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda população;

- USF Vila do Sesi (8h às 15h): Rua Professor Fernando Mota, 217, Vila do Sesi - Ibura - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para crianças a partir de 6 meses e adultos e atualização de cartão vacinal para crianças e adolescentes menores de 15 anos;

Domingo (2):

- USF Amaury de Medeiros (8h às 16h): Rua Roraima, 102, Ur 07 - Várzea - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda população;

- Associação de Moradores da Vila Maria Lúcia e Aliança (9h às 15h): Rua Herval 400, Ipsep - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- USF Três Carneiros Alto (8h às 15h): Rua Lagoa Nova, S/N, Cohab - Neste local, haverá vacinação contra covid-19 para crianças a partir de 6 meses e adultos e atualização de cartão vacinal para crianças e adolescentes menores de 15 anos;

