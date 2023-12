A- A+

SAÚDE Vacinação no Brasil: nova plataforma facilita o acesso a informações sobre cobertura vacinal O espaço virtual VacinaBR tem como objetivo contribuir para dar mais transparência às ações de imunização no país

Indicadores de taxa de cobertura vacinal são importantes para a implementação de ações coordenadas e bem-planejadas de vacinação capazes de erradicar e controlar doenças, e reduzir a mortalidade de crianças e adultos.



Com o objetivo de facilitar a visualização e o acompanhamento desses dados, o Instituto Questão de Ciências (IQC) lança nesta segunda-feira (4) a plataforma VacinaBR, um espaço virtual interativo com dados, mapas e gráficos sobre a vacinação no Brasil.

A manutenção de altas coberturas vacinais é fundamental para a saúde pública. Entretanto, nos últimos anos, a consecutiva queda dessas taxas no Brasil tem sido motivo de preocupação não apenas para profissionais e gestores de saúde, mas para todos os setores da sociedade.



A nova plataforma foi desenvolvida pelo Observatório de Políticas Científicas do IQC, com o apoio da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).



Seu objetivo é facilitar o acesso a essas informações para pesquisadores, gestores, profissionais de saúde e jornalistas e, assim, contribuir para dar mais transparência às ações de imunização. Por ser de fácil acesso e uso intuitivo, também pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha interesse nessas informações.

Veja também

SAÚDE Saiba quais são os melhores exercícios para prevenir dores no pescoço