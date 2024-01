Vacinas contra Covid passam a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação de crianças; entenda

A- A+

Leia também

• Caso de nova variante da Covid em Pernambuco é de mulher do Recife; SES lembra necessidade de vacina

• Vacina contra Covid-19 é incluída no calendário infantil; saiba onde tomar no Recife

A partir desta segunda-feira, dia 1º de janeiro, as vacinas contra a Covid-19 serão incluídas no Calendário Nacional de Vacinação. A recomendação vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas e pessoas com comorbidade.

Assim como o imunizante contra a Influenza (o vírus da gripe), as vacinas contra a Covid-19 serão remodeladas a cada ano. Segundo a secretária de Vigilância, Ethel Maciel, a incorporação da vacina contra a Covid no calendário nacional de vacinação segue diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

— Nós temos 42 pessoas morrendo todos os dias no Brasil, por isso, o alerta é sempre importante. A Covid-19 é uma doença de monitoramento para o Ministério da Saúde — disse Maciel em outubro, quando o ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina.

Grupos que serão priorizados na campanha anual de vacinação contra a Covid:



Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Idosos

Imunocomprometidos

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com comorbidades

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Pessoas em situação de rua

Veja também

CIÊNCIA Bio-Manguinhos será laboratório de prontidão para emergências globais