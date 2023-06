Recife tem mutirões de vacinação contra gripe e Covid neste fim de semana; confira locais

A- A+

O Recife continuará com imunização contra a gripe e a Covid-19 em mutirões neste final de semana (3 e 4 de junho). O serviço será oferecido em 32 pontos da cidade - confira os locais ao fim do texto - , sem a necessidade de agendamento, para pessoas com idade a partir de seis meses. As vacinas podem ser tomadas ao mesmo tempo. Em alguns locais, também haverá atualização do cartão de vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza acabou na última quarta-feira (31), mas a Prefeitura do Recife vai continuar aplicando a vacina contra gripe para os moradores da cidade a partir de 6 meses de idade. O município encerrou a campanha com apenas 36,92% de cobertura vacinal, muito abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde - que é de 90%.

Diante disso, o imunizante contra gripe segue disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas mais de 150 salas de vacinação da Sesau e também aos fins de semana, nos pontos itinerantes espalhados pela cidade. A vacina será aplicada até quando durarem os estoques do Programa Municipal de Imunização, que conta, atualmente, com cerca de 150 mil doses.

A vacina contra gripe já inclui a proteção contra a cepa do vírus H3N2 (Darwin), que recentemente teve forte circulação no país, causando epidemia. O imunizante também contempla outras duas cepas da influenza: H1N1 e o tipo B. Além disso, ele pode ser aplicado no mesmo momento que as demais vacinas, incluindo a da covid-19.

A vacina contra Covid-19 será aplicada nas pessoas a partir de seis meses. Já o imunizante bivalente contra Covid-19 estará disponível apenas para pessoas a partir de 18 anos; em idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, tenham comorbidades ou deficiência permanente. Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável. Caso não possua e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível utilizar uma autodeclaração de moradia, elaborada especificamente para estas ações.

Confira abaixo os locais e a programação completa:

Sábado (3):

- Mercado de São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra covid-19 e influenza para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Estação Central do Metrô (8h às 17h): Rua Padre Floriano, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra covid-19 e influenza para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Elias, S/N, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- Terminal de Dois Unidos (8h às 16h): Av. Hidelbrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- UBT Francisco Pignatari (9h às 17h): Estrada do Arraial, 4155, Casa Amarela - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Upinha Vila Arraes (8h às 17h): Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Concha Acústica da UFPE (9h às 17h): Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Creche-Escola Recife Miguel Arraes (8h às 17h): Rua Aristônio de Oliveira, 189, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para pessoas até 14 anos;

- USF San Martin (8h às 16h): Rua Franco Ferreira, 876, San Martin - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para todas as pessoas;

- Carrefour (8h às 16h): Av. Recife, S/N, Areias - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- USF Sítio Grande (8h às 17h): Av. Luxemburgo, 254, Imbiribeira - - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para todas as pessoas;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Atacado dos Presentes (9h às 16h): Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4075, Imbiribeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Escola Municipal Marluce Santiago (8h às 16h): Av. Concris, S/N, Passarinho - neste local, será realizada vacina contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses, covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para toda a população;

- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- USF UR-2 (8h às 16h): Av. Santa Fé, 204, UR-2 - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- CS Ivo Rabelo (8h às 15h): Av. Campina Grande, S/N, UR-1/Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.



Domingo (4):

- Marco Zero (15h às 19h): Praça Rio Branco, S/N, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Parque da Jaqueira (8h às 16h): Rua do Futuro, S/N, Graças - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- UBT Dr. José Dustan Soares (8h às 17h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

