A- A+

Recife Vai a júri popular sargento da PM que tentou matar ex-companheira em salão no Recife em 2018 Júri acontece no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra

Foi adiado para a segunda-feira (19), às 9h, o júri popular do sargento reformado da Polícia Militar, Erivaldo Gomes dos Santos. Ele é réu pela tentativa de homicídio qualificado contra a ex-companheira, a manicure Renata Sérgio da Silva, baleada no dia 27 de setembro de 2018.

O crime aconteceu no salão de beleza onde a vítima trabalhava, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

O júri popular, que estava previsto para esta quinta-feira (15), acontece desde às 9h, na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife, e será presidido pela juíza Fernanda Moura.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Erivaldo, na época com 57 anos, e Renata, com 30 anos na ocasião, estavam separados após passarem 11 anos juntos, mas ele não aceitava o término do relacionamento.

A vítima estava amparada por uma medida protetiva de urgência, que não impediu o sargento de se aproximar dela e efetuar disparos de arma de fogo.



Renata Sérgio foi atingida por três tiros no rosto, tórax e abdômen. No momento do crime, seis pessoas estavam no salão de beleza onde a vítima trabalhava – a proprietária, uma cliente e quatro funcionárias.

Segundo o TJPE, durante o julgamento está previsto o depoimento da vítima, que foi arrolada pelo Ministério Público. O réu também poderá ser interrogado em plenário, cabendo a ele o direito de responder às perguntas ou ficar em silêncio.

Veja também

SAÚDE Febre maculosa: Instituto confirma quarta morte em São Paulo; vítima é adolescente de 16 anos