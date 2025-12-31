A- A+

RÉVEILLON Vai à Virada Recife 2026? Confira as dicas da organização do evento Expectativa é que 150 mil pessoas compareçam ao local de shows na noite desta quarta-feira (31)

Em atendimento à imprensa realizado no início da manhã desta quarta-feira (31), porta-vozes da Prefeitura do Recife deram detalhes sobre o último dia do Virada Recife, que vai marcar a chegada de 2026 nas areias da Praia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

A expectativa é que 150 mil pessoas compareçam ao local destinado para a noite de shows. Os portões abrem às 17h. As apresentações ficam por conta de Matheus Moraes, Alceu Valença, Matheus & Kauan, Wesley Safadão e Lipe Lucena.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do município, Thiago Angelo, 50 raias de acesso estarão à disposição da população para agilizar a entrada no perímetro do evento. "Este é o nosso terceiro ano e naturalmente vamos aprendendo a trabalhar com o evento. Antes eram 20 acessos, agora passamos para 50. É uma vazão muito maior, a pessoa passa menos tempo no momento da revista, o que é uma coisa importante para que todos entrem em segurança", salientou.

No lado de fora, luzes de LED foram espalhadas pela avenida Boa Viagem, com o objetivo de orientar as pessoas onde realizar embarque e desembarque de transportes, onde entrar no evento e ainda onde encontrar posto médico e serviços gerais.

Crianças

Para quem pretende levar crianças para curtir a noite de Réveillon no Virada Recife, o uso de uma pulseira de identificação será obrigatória. Nos dois primeiros dias, de acordo com a organização do evento, foram identificados 3.204 registros. Da totalidade, 19 ocorrências foram realizadas e resolvidas com uma média de 45 minutos.

Em cada pulseira, há um QR Code que leva a informações importantes de cada menino ou menina e de seus respectivos responsáveis, tais como contatos e dados referentes à saúde. O sistema pioneiro de identificação infantil foi lançado no início de novembro e recebeu premiação internacional.

"Temos 40 agentes dos direitos humanos fazendo essa busca ativa. Se algum familiar ou responsável identificar nossos agentes, procurem para colocar essa pulseira. Em menos de um minuto cadastramos o responsável e a criança. Se caso a criança se perder, ela estando identificada, quem estiver ao lado pode fazer a leitura do QR Code para acionar nossa equipe e também o WhatsApp do responsável", explicou o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho.

"Além disso, através do telão do evento, colocamos a imagem da criança para que ela seja localizada. Por fim, temos a tecnologia de um drone, que através da geolocalização da pulseira, conseguimos identificar a criança", prosseguiu.

Controle Urbano

Para quem vai ao show, vale lembrar que está proibida a entrada de qualquer tipo de recipiente de vidro. Ao longo da entrada, haverá um perímetro com 15 barreiras onde serão observadas as restrições. Está impedido ainda entrar com capacetes, coolers, mesas, cadeiras e ombrelones. Fogos de artifício também não são liberados.

No entanto, à reportagem, a secretária executiva de Controle Urbano, Marta Lima, ressaltou que fora do circuito do evento não haverá restrição ao longo da faixa de areia. A expectativa é que a orla receba até 500 mil pessoas.

"Fora do perímetro do show, temos toda a faixa de areia da praia, onde as pessoas costumam levar cadeira, mesa. Isso vai poder sem problemas. Os barraqueiros licenciados também vão oferecer serviço. Só pedimos que tenham consciência com uso de vidro para não ter acidentes e evitem fogos", salientou.

Trânsito

Assim como ocorreu nos anos anteriores, a circulação de veículos na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Pereira da Costa e o início da Avenida Antônio de Góes será bloqueada a partir das 14h até o fim das apresentações, pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Também será proibido estacionar em ambos os lados da avenida. "A dica que damos é que quem vem curtir a praia durante o dia, tem que tirar o carro deste trecho antes das 14h, pois está passível de notificação de trânsito e até mesmo remoção do veículo", falou a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Durante o evento, os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem devem entrar à esquerda na Rua Pereira da Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro. Ao todo, cerca de 200 agentes da CTTU estarão trabalhando para orientar os motoristas.

Expresso Réveillon

O serviço estará à disposição do público atendendo os shoppings Plaza, em Casa Forte, Tacaruna, em Santo Amaro; RioMar, no bairro do Pina; e Recife, em Boa Viagem. Para utilizá-lo, o motorista pode deixar o carro no centro de compra e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, embarcando no ônibus até o local dos shows. Cada centro comercial também poderá cobrar tarifa de estacionamento.

Veja também