Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
chuvas em pernambuco

Vai chover durante o Carnaval em Pernambuco? Confira tendência da Apac

Carnaval deve ser marcado por chuva de fraca a moderada na maior parte do estado

Reportar Erro
Deve chover durante o Carnaval em Pernambuco, incluindo no Sábado de Zé PereiraDeve chover durante o Carnaval em Pernambuco, incluindo no Sábado de Zé Pereira - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Carnaval de Pernambuco deve ser marcado por chuva de fraca a moderada na maior parte do estado, é o que aponta a tendência de precipitação divulgada na manhã desta quinta-feira (12) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo a projeção para os próximos dias, serão registradas chuvas em todas as regiões do estado na sexta (13) e no Sábado de Zé Pereira (14), quando desfila o tradicional Galo da Madrugada.

No domingo (15), as precipitações seguem entre fracas e moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Matas Norte e Sul, enquanto o Agreste deve registrar apenas chuva fraca. Para o Sertão de Pernambuco, a tendência indica chuva moderada.

Já na segunda-feira (16), a Apac prevê diminuição das precipitações, com chuva fraca na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, a chuva pode intensificar, variando entre fraca a moderada.

Leia também

• Chuva, trovões e ventania são registrados na RMR; Inmet divulga alerta laranja para esta quinta (12)

• Galo da Madrugada 2026 divulga ordem dos trios elétricos; confira

• Mesmo com chuva, foliões reverenciam o Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho; veja galeria de fotos

Para a Terça-Feira Gorda (17), a previsão aponta ausência de chuva na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, chuva fraca na Mata Sul e no Agreste, e fraca a moderada no Sertão de Pernambuco.

As chuvas no estado foram intensificadas nesta quinta-feira (12). A Apac, inclusive, emitiu um alerta amarelo de intensidade moderada a pontualmente forte para a RMR e Matas Norte e Sul.

O comunicado foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou um alerta laranja de precipitações intensas para todas as regiões de Pernambuco.

A Apac lembra que a tendência de precipitação é uma projeção atualizada diariamente e que pode ser acompanhada no site e nas redes sociais da Agência.

Confira as tendências de precipitações para o Carnaval em Pernambuco, segundo a Apac:
Sexta-feira (13/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca a moderada
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca

Sábado (14/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca a moderada
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada

Domingo (15/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada

Segunda-feira (16/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca
• Mata Norte: fraca
• Mata Sul: fraca
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca

Terça-feira (17/02)
• Região Metropolitana do Recife: sem chuva
• Mata Norte: sem chuva
• Mata Sul: fraca
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter