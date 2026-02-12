Vai chover durante o Carnaval em Pernambuco? Confira tendência da Apac
Carnaval deve ser marcado por chuva de fraca a moderada na maior parte do estado
O Carnaval de Pernambuco deve ser marcado por chuva de fraca a moderada na maior parte do estado, é o que aponta a tendência de precipitação divulgada na manhã desta quinta-feira (12) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Segundo a projeção para os próximos dias, serão registradas chuvas em todas as regiões do estado na sexta (13) e no Sábado de Zé Pereira (14), quando desfila o tradicional Galo da Madrugada.
No domingo (15), as precipitações seguem entre fracas e moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Matas Norte e Sul, enquanto o Agreste deve registrar apenas chuva fraca. Para o Sertão de Pernambuco, a tendência indica chuva moderada.
Já na segunda-feira (16), a Apac prevê diminuição das precipitações, com chuva fraca na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, a chuva pode intensificar, variando entre fraca a moderada.
Para a Terça-Feira Gorda (17), a previsão aponta ausência de chuva na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, chuva fraca na Mata Sul e no Agreste, e fraca a moderada no Sertão de Pernambuco.
As chuvas no estado foram intensificadas nesta quinta-feira (12). A Apac, inclusive, emitiu um alerta amarelo de intensidade moderada a pontualmente forte para a RMR e Matas Norte e Sul.
O comunicado foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou um alerta laranja de precipitações intensas para todas as regiões de Pernambuco.
A Apac lembra que a tendência de precipitação é uma projeção atualizada diariamente e que pode ser acompanhada no site e nas redes sociais da Agência.
Confira as tendências de precipitações para o Carnaval em Pernambuco, segundo a Apac:
Sexta-feira (13/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca a moderada
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca
Sábado (14/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca a moderada
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada
Domingo (15/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca a moderada
• Mata Norte: fraca a moderada
• Mata Sul: fraca a moderada
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada
Segunda-feira (16/02)
• Região Metropolitana do Recife: fraca
• Mata Norte: fraca
• Mata Sul: fraca
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca
Terça-feira (17/02)
• Região Metropolitana do Recife: sem chuva
• Mata Norte: sem chuva
• Mata Sul: fraca
• Agreste: fraca
• Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
• Sertão do São Francisco: fraca a moderada.