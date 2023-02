Vai chover em Pernambuco durante o Carnaval? Confira a previsão da Apac para os próximos dias

A- A+

Os foliões que se preparam para os festejos de Carnaval precisam ficar atentos. Os próximos dias devem ser de céu nublado e chuva fraca em todas as regiões do Estado, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com o meteorologista da Apac Roni Guedes, apesar da espectativa de chuva, o sol também deve surgir, para a alegria dos que pretendem brincar nas ruas durante o período de momo.

"Em termos gerais, a situação é tranquila. A chuva não vai atrapalhar a festa, só vai amenizar o calor, já que deve acontecer de forma isolada", é o que garante Roni, despreocupando os foliões.



Na Região Metropolitana do Recife, o Sábado de Zé Pereira deve ser de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã, com intensidade fraca. A previsão se estende para os dias seguintes, até a terça-feira (21).



Ainda segundo o meteorologista da Apac, as chuvas fracas são comuns para este período. "No Litoral, ela está sendo provocada pela Zona de Convergência Intertropical, que fica inclinando e deslocando alguns aglomerados de chuva. já no Sertão, as chuvas são provocadas pelo vórtice ciclônico de altos níveis, que pode levar chuvas moderadas para a região na próxima semana", explicou.





Confira a previsão do tempo em Pernambuco durante o Carnaval, segundo a Apac:

SÁBADO (18)

Região Metropolitana do Recife

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca.

Mata Norte

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida, de intensidade fraca, de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã.

Mata Sul

Céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã. com intensidade fraca.

Agreste

Previsão de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite com intensidade de fraca a moderada.

Sertão

Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade de fraca a moderada.

DOMINGO (19)

Região Metropolitana do Recife

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da manhã, de intensidade fraca.

Mata Norte

Previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de intensidade fraca, de forma isolada no período da manhã.

Mata Sul

Céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da manhã, com intensidade fraca.

Agreste

Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite, com intensidade de fraca a moderada.

Sertão

Previsão de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite, com intensidade de fraca a moderada.



SEGUNDA-FEIRA (20)

Região Metropolitana do Recife

Céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada.



Mata Norte

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada.

Mata Sul

Previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida com intensidade de fraca a moderada, de forma isolada ao longo do dia.

Agreste

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde, com intensidade fraca.

Sertão

Céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde, com intensidade fraca.



TERÇA-FEIRA (21)

Região Metropolitana do Recife

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada.

Mata Norte

Previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada.

Mata Sul

Tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã, com intensidade fraca.

Agreste

tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada.

Sertão

Céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca.

