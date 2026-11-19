Vai chover em Pernambuco no feriadão da Consciência Negra? Confira tendência para os próximos dias
Apac divulgou tendência de precipitação para o feriado e final de semana
O feriado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), deve ser de tempo firme em todo o estado de Pernambuco.
A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou, nesta quinta-feira (19), a tendência de precipitação para os próximos dias.
Na sexta-feira (20), feriado nacional, não há previsão de chuva em nenhuma região do estado. Já no sábado (21) e no domingo (22), a tendência aponta chuva fraca apenas em Fernando de Noronha.
A previsão muda na segunda-feira (23) e terça-feira (24), quando são esperadas chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul, enquanto o Agreste, o Sertão de Pernambuco, o Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha seguem sem previsão de chuva.
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Confira a tendência de precipitação da Apac para os próximos dias
Sexta-feira (20/11)
Região Metropolitana do Recife: Sem chuva
Mata Norte: Sem chuva
Mata Sul: Sem chuva
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Sábado (21/11)
Região Metropolitana do Recife: Sem chuva
Mata Norte: Sem chuva
Mata Sul: Sem chuva
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Domingo (22/11)
Região Metropolitana do Recife: Sem chuva
Mata Norte: Sem chuva
Mata Sul: Sem chuva
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Segunda-feira (23/11)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Terça-feira (24/11)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva.