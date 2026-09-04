Vai chover em Pernambuco no feriadão da Independência? Confira tendência para os próximos dias
Apac divulgou, nesta sexta-feira (4), a tendência de precipitação para o fim de semana e o feriado da Independência do Brasil
O fim de semana e o feriado da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7), deve ser de chuva fraca em parte de Pernambuco.
A previsão é da Agencia Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou, nesta sexta-feira (4), a tendência de precipitação para os próximos dias.
No sábado (5), domingo (6) e segunda (7), a chuva fraca deve atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata Norte e a Mata Sul.
Já no Agreste, no Sertão e em Fernando de Noronha, a tendência aponta tempo firme e sem chuva no período. A previsão para todas as regiões segue a mesma na terça-feira (8), pós-feriado.
O tempo teve mudar somente na quarta-feira (9), quando a chuva deve intensificar em algumas áreas.
Segundo a Apac, são aguardadas precipitações com intensidade de fraca a moderada na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, e chuva fraca no Agreste e em Noronha. O tempo segue sem chuva no Sertão.
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Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Sábado (5/9)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Domingo (6/9)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Segunda-feira (7/9)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Terça-feira (8/9)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Quarta-feira (9/9)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca.