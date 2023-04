A- A+

Chuvas Vai chover em Pernambuco no feriadão da Semana Santa? Saiba a previsão da Apac para o fim de semana A probabilidade de chuva de fraca a moderada é válida para todas as regiões do Estado, na sexta-feira (7) e sábado (8)

O feriadão da Semana Santa deve ser de chuvas com intensidade de fraca a moderada em Pernambuco, segundo tendências de precipitações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



A probabilidade de fraca a moderada é válida para todas as regiões do Estado na sexta-feira (7) e sábado (8), e de chuvas de intensidade moderada no domingo (9).



Confira tendência de precipitação em Pernambuco durante a Semana Santa:



Sexta-feira (7)

Nesta Sexta-Feira Santa, os dados indicam chuva de fraca a moderada para a Região Metropolitana do Recife e Matas Norte e Sul. Já para o Agreste e Sertão, a tendência é de chuva fraca.

Sábado (8)

De acordo com a Apac, a intensidade da chuva deve permanecer em todas regiões no sábado (8). A chuva deve ser de fraca a moderada na Região Metropolitana e Matas Norte e Sul. No Agreste e Sertão, a chuva deve ser fraca.



Domingo (9)

Para o domingo (9), a tendência é de chuva moderada para todas as regiões de Pernambuco, com exceção do Sertão do São Francisco, onde a chuva deve ser de fraca a moderada.

