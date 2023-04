A- A+

Chuvas em Pernambuco Vai chover em Pernambuco no feriadão do Dia do Trabalhador? Confira o que diz a Apac No sábado (29), a previsão é de chuva fraca a moderada válida para todas as regiões do Estado

O feriadão do Dia do Trabalhador deve ser de chuvas com intensidade de fraca a moderada em Pernambuco, segundo tendências de precipitações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



No sábado (29), a previsão é de chuva fraca a moderada válida para todas as regiões do Estado. Para o domingo (30), a previsão é de chuva moderada para a Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zonas da Mata Norte e Sul. Já na segunda (1º), feriado do Dia do Trabalhador, somente o Agreste e o Sertão não devem registrar precipitações.

Sábado (29)

Para o sábado, os dados da Apac indicam chuva de fraca a moderada para a Região Metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, Agreste e Sertão.

Domingo (30)

A intensidade deve aumentar no domingo, com chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul e Agreste. Para o Sertão, a tendência é de chuva de fraca a moderada.



Segunda (1)

Não deve chover no Agreste na segunda-feira (1º). Para as demais regiões, estão previstas precipitações fracas.

