Feriado do Dia do Trabalhador deve ser de chuva em Pernambuco; Inmet emite alerta laranja
Tendência é de chuva com maior intensidade na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata e Agreste do estado
O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), deve ser de chuva em todo o estado de Pernambuco. As precipitações se estendem durante o final de semana.
O Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) emitiu um alerta laranja que indica chuvas intensas de até 100 milímetros na sexta, válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata e Agreste do estado.
A tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para a data chuva moderada na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.
Para o Agreste, está prevista precipitação de fraca a moderada, enquanto para o Sertão, a tendência é de chuva fraca. Fernando de Noronha deve registrar precipitações moderadas.
No Sábado (2), as chuvas devem ser mais intensas na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, onde a tendência aponta intensidade de moderada a forte. No Agreste e Sertão, as precipitações serão de fraca a moderada. A chuva continua moderada em Noronha.
Já no domingo (3), a tendência da Apac prevê chuva de fraca a moderada para a RMR e Matas Norte e Sul, fraca no Agreste, e moderada em Fernando de Noronha. Não deve chover no Sertão.
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Confira tendência de chuva da Apac para o feriado e final de semana:
Sexta-feira (1º/5)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Mata Sul: Moderada
Mata Norte: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Moderada
Sábado (2/5)
Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte
Mata Sul: Moderada a forte
Mata Norte: Moderada a forte
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Moderada
Domingo (3/5)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada.