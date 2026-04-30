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Feriado do Dia do Trabalhador deve ser de chuva em Pernambuco; Inmet emite alerta laranja

Tendência é de chuva com maior intensidade na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata e Agreste do estado

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Recife deve registrar chuva no feriado do Dia do TrabalhadorRecife deve registrar chuva no feriado do Dia do Trabalhador - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), deve ser de chuva em todo o estado de Pernambuco. As precipitações se estendem durante o final de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) emitiu um alerta laranja que indica chuvas intensas de até 100 milímetros na sexta, válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata e Agreste do estado.

Aviso laranja foi emitido pelo Inmet | Foto: Inmet/Reprodução

A tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para a data chuva moderada na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.

Para o Agreste, está prevista precipitação de fraca a moderada, enquanto para o Sertão, a tendência é de chuva fraca. Fernando de Noronha deve registrar precipitações moderadas.

No Sábado (2), as chuvas devem ser mais intensas na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, onde a tendência aponta intensidade de moderada a forte. No Agreste e Sertão, as precipitações serão de fraca a moderada. A chuva continua moderada em Noronha.

Já no domingo (3), a tendência da Apac prevê chuva de fraca a moderada para a RMR e Matas Norte e Sul, fraca no Agreste, e moderada em Fernando de Noronha. Não deve chover no Sertão.

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Confira tendência de chuva da Apac para o feriado e final de semana:
Sexta-feira (1º/5)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Mata Sul: Moderada
Mata Norte: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Moderada

Sábado (2/5)
Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte
Mata Sul: Moderada a forte
Mata Norte: Moderada a forte
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Moderada

Domingo (3/5)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada.

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