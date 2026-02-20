Sex, 20 de Fevereiro

chuvas em pernambuco

Vai chover em Pernambuco no fim de semana? Confira tendência da Apac

Sábado (21) deve ter chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), Matas Sul e Norte e Agreste

Confira previsão de chuva para os próximos dias em PernambucoConfira previsão de chuva para os próximos dias em Pernambuco - Foto: Clima Tempo/Reprodução

O fim de semana deve ser de chuvas fracas em grande parte de Pernambuco. É o que espera a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou a tendência de precipitação para os próximos dias.

De acordo com a previsão, a sexta-feira (20) será de sol entre nuvens e chuva rápida na Região Metropolitana do Recife (RMR), Matas Sul e Norte e Agreste. Para o Sertão e Sertão do São Francisco, a previsão é de precipitação de fraca a moderada.

O sábado (21) deve ter chuva fraca na RMR, Matas Sul e Norte e Agreste. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a previsão é de chuva moderada.

No domingo (22), não há previsão de chuva nas Matas Norte e Sul e nem na RMR. No Agreste, a tendência é de chuva fraca. No Sertão de Pernambuco, a previsão aponta chuva moderada, enquanto no Sertão do São Francisco a chuva deve variar de fraca a moderada.

A Apac ressalta que a projeção pode sofrer alterações, sendo importante acompanhar as atualizações no site oficial do órgão.

Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Sábado (21/02)
Mata Norte: Fraca
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Moderada
Sertão São Francisco: Moderada

Domingo (22/02)
Mata Norte: Sem chuva
Região Metropolitana do Recife: Sem chuva
Mata Sul: Sem chuva
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Moderada
Sertão São Francisco: Fraca a moderada

Próximos dias
Além da tendência para o fim de semana, a Apac também divulgou como deve ficar o tempo nos próximos dias no estado. Na segunda-feira (23), a chuva deve ser fraca nas Matas Norte e Sul, RMR e Agreste. No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a previsão indica chuva de fraca a moderada.

Para a terça-feira (24), a tendência é de chuva fraca em todas as regiões de Pernambuco. Na quarta-feira (25), a previsão aponta chuva de fraca a moderada nas Mata Norte e Sul, RMR, Agreste e Sertão de Pernambuco. No Sertão do São Francisco, a tendência é de chuva moderada. Confira:

Segunda-feira (23/02)
Mata Norte: Fraca
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão São Francisco: Fraca a moderada

Terça-feira (24/02)
Mata Norte: Fraca
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Fraca

Quarta-feira (25/02)
Mata Norte: Fraca a moderada
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão São Francisco: Moderada

 

Reportar Erro

