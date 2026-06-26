Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Chuvas

Vai chover em Pernambuco no fim de semana? Confira tendência da Apac para os próximos dias

Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27)

Reportar Erro
Fim de semana deve ser de chuva em grande parte de PernambucoFim de semana deve ser de chuva em grande parte de Pernambuco - Foto: Léo Motta/Arquivo Folha de Pernambuco

O fim de semana deve ser de chuva em grande parte de Pernambuco, com maior intensidade no sábado (27), segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27). Para estas regiões, há um alerta laranja da Apac válido, indicando precipitações de até 100 milímetros ao longo do dia.

A tendência destaca que, no Agreste, é esperada chuva de fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha, a intensidade será fraca.

A chuva deve perder força no domingo (28), quando é aguardada chuva fraca na RMR, Mata Norte e Sul, e Agreste. Não deve chover no Sertão. Já em Noronha, a tendência é de precipitações de fraca a moderada.

Chuvas seguem com menos força na próxima semana
Para a próxima semana, são esperadas chuvas fracas na maior parte do estado entre a segunda (29) e terça-feira (30). Na quarta (1º), a tendência é de fraca a moderada na RMR e Zona da Mata Norte e Sul.

Leia também

• Liquida Grande Recife traz descontos de 70% e sorteio de prêmios para consumidores

• Feminicídio: mulher de 43 anos é encontrada morta em imóvel no bairro da Soledade, no Recife

• Apac emite alerta laranja de chuva moderada a forte na RMR e Zona da Mata nesta sexta (26)

Confira tendência da Apac para os próximos dias:
Sábado (27/06)
Metropolitana: Moderada
Mata Norte: Moderada
Mata Sul: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Fraca

Domingo (28/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Segunda (29/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca

Terça (30/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca

Quarta (1/07)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter