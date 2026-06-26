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Chuvas Vai chover em Pernambuco no fim de semana? Confira tendência da Apac para os próximos dias Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27)

O fim de semana deve ser de chuva em grande parte de Pernambuco, com maior intensidade no sábado (27), segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27). Para estas regiões, há um alerta laranja da Apac válido, indicando precipitações de até 100 milímetros ao longo do dia.

A tendência destaca que, no Agreste, é esperada chuva de fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha, a intensidade será fraca.

A chuva deve perder força no domingo (28), quando é aguardada chuva fraca na RMR, Mata Norte e Sul, e Agreste. Não deve chover no Sertão. Já em Noronha, a tendência é de precipitações de fraca a moderada.

Chuvas seguem com menos força na próxima semana

Para a próxima semana, são esperadas chuvas fracas na maior parte do estado entre a segunda (29) e terça-feira (30). Na quarta (1º), a tendência é de fraca a moderada na RMR e Zona da Mata Norte e Sul.

Confira tendência da Apac para os próximos dias:

Sábado (27/06)

Metropolitana: Moderada

Mata Norte: Moderada

Mata Sul: Moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca

Domingo (28/06)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Segunda (29/06)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca

Terça (30/06)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca

Quarta (1/07)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca.

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