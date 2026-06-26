Vai chover em Pernambuco no fim de semana? Confira tendência da Apac para os próximos dias
Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27)
O fim de semana deve ser de chuva em grande parte de Pernambuco, com maior intensidade no sábado (27), segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
A Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva moderada no sábado (27). Para estas regiões, há um alerta laranja da Apac válido, indicando precipitações de até 100 milímetros ao longo do dia.
A tendência destaca que, no Agreste, é esperada chuva de fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha, a intensidade será fraca.
A chuva deve perder força no domingo (28), quando é aguardada chuva fraca na RMR, Mata Norte e Sul, e Agreste. Não deve chover no Sertão. Já em Noronha, a tendência é de precipitações de fraca a moderada.
Chuvas seguem com menos força na próxima semana
Para a próxima semana, são esperadas chuvas fracas na maior parte do estado entre a segunda (29) e terça-feira (30). Na quarta (1º), a tendência é de fraca a moderada na RMR e Zona da Mata Norte e Sul.
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Confira tendência da Apac para os próximos dias:
Sábado (27/06)
Metropolitana: Moderada
Mata Norte: Moderada
Mata Sul: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Fraca
Domingo (28/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada
Segunda (29/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Terça (30/06)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Quarta (1/07)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca.