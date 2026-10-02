Vai chover em Pernambuco no fim de semana das eleições 2026? Confira tendência da Apac
Em Pernambuco, 7.225.744 eleitores estão aptos e devem votar para deputados federal e estadual, senadores, governador (a) e presidente
Pernambuco deve registrar chuvas na maior parte de suas regiões nos próximos dias, incluindo o domingo (4), quando acontece o primeiro turno das eleições no Brasil.
O estado tem, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), um total de 7.225.744 eleitores aptos para votar para os cargos de deputados federal e estadual, senadores, governador e presidente.
Segundo a tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no sábado (3) que antecede o dia de votação, deve ser registrada chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), nas Zonas da Mata Norte e Sul e no Agreste. No Sertão e em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.
Já no domingo (4), quando acontece o primeiro turno das eleições 2026, as precipitações podem se intensificar na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste, onde são esperadas chuvas com intensidade de fraca a moderada. Não deve chover nas demais regiões.
Próximos dias
A chuva deve permanecer com menor intensidade na segunda-feira (5) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste, onde a tendência da Apac aponta para a ocorrência de chuva fraca.
Na terça-feira (6), a Apac prevê chuva de fraca a moderada na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão, a previsão é de chuva fraca, enquanto em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.
Já a quarta-feira (7), a chuva pode variar de fraca a moderada na Mata Sul. Já para a RMR, Mata Norte, Agreste e Sertão do estado, a tendência é de chuva fraca. Não deve chover em Fernando de Noronha.
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Confira tendência da Apac:
Sábado (3/10)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Domingo (4/10)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Segunda-feira (5/10)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Terça-feira (6/10)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Fraca
Fernando de Noronha: Sem chuva
Quarta-feira (7/10)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva.