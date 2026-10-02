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Chuva Vai chover em Pernambuco no fim de semana das eleições 2026? Confira tendência da Apac Em Pernambuco, 7.225.744 eleitores estão aptos e devem votar para deputados federal e estadual, senadores, governador (a) e presidente

Pernambuco deve registrar chuvas na maior parte de suas regiões nos próximos dias, incluindo o domingo (4), quando acontece o primeiro turno das eleições no Brasil.

O estado tem, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), um total de 7.225.744 eleitores aptos para votar para os cargos de deputados federal e estadual, senadores, governador e presidente.



Segundo a tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no sábado (3) que antecede o dia de votação, deve ser registrada chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), nas Zonas da Mata Norte e Sul e no Agreste. No Sertão e em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.

Já no domingo (4), quando acontece o primeiro turno das eleições 2026, as precipitações podem se intensificar na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste, onde são esperadas chuvas com intensidade de fraca a moderada. Não deve chover nas demais regiões.



Próximos dias

A chuva deve permanecer com menor intensidade na segunda-feira (5) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste, onde a tendência da Apac aponta para a ocorrência de chuva fraca.

Na terça-feira (6), a Apac prevê chuva de fraca a moderada na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão, a previsão é de chuva fraca, enquanto em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.

Já a quarta-feira (7), a chuva pode variar de fraca a moderada na Mata Sul. Já para a RMR, Mata Norte, Agreste e Sertão do estado, a tendência é de chuva fraca. Não deve chover em Fernando de Noronha.

Confira tendência da Apac:

Sábado (3/10)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Sem chuva

Domingo (4/10)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Sem chuva

Segunda-feira (5/10)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Sem chuva

Terça-feira (6/10)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Sem chuva

Quarta-feira (7/10)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Sem chuva.

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