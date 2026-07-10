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Meteorologia

Vai chover neste fim de semana? Confira a tendência da Apac para Pernambuco

Tendências indicam chuva fraca em diversas regiões do estado

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Tendências da Apac indicam chuva fraca em diversas regiões do estado Tendências da Apac indicam chuva fraca em diversas regiões do estado  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O segundo final de semana de julho será marcado por chuva fraca em em diversas regiões de Pernambuco, aponta a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

O sábado (11) será de céu parcialmente nublado e chuva rápida na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul, e Agreste do estado.

O Arquipélago de Fernando de Noronha também receberá chuvas com intensidade fraca ao longo do dia.

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Apesar da previsão de céu nublado, não há indicativos de precipitações para o Sertão de Pernambuco e Sertão e São Franscisco.

As tendências se mantêm estáveis até o domingo (12), com exceção do Agreste, onde a chuva deve parar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Próximos dias
Na segunda-feira (12), a chuva deve ser fraca na RMR, Matas Norte e Sul, e em Fernando de Noronha. No Agreste, Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco não deve chover.

Para a terça-feira (14), não há tendência de chuva em todas as regiões de Pernambuco, com exceção de Fernando de Noronha, onde deve chover fraco. Na quarta-feira (15), a chuva deve voltar com intensidade fraca nas Zonas da Mata Norte e Sul, RMR, Agreste e em Fernando de Noronha. No Sertão do São Francisco, a tendência permanece inalterada.

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