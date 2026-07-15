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Meteorologia Feriado no Recife: vai chover no dia de Nossa Senhora do Carmo? Confira a tendência da Apac A quinta-feira (16) deverá ser marcada por chuvas moderadas em diversas regiões de Pernambuco

O dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana, celebrado nesta quinta-feira (16), deve ser marcado por chuvas de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul do estado, aponta a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Ainda de acordo com as tendências de precipitação, o Agreste deve registrar pancadas isoladas com intensidade fraca a moderada, enquanto o Sertão de Pernambuco, o Sertão de São Francisco e Fernando de Noronha terão chuvas fracas.

Próximos dias

Na sexta-feira (17), as precipitações seguem de forma moderada na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste.

Para o Sertão de Pernambuco, a Apac prevê pancadas d'água com intensidade fraca a moderada. Já no Sertão de São Francisco e em Fernando de Noronha, o tempo permanece estável e com chuvas fracas.

A tendência se estende de forma inalterada até o sábado (18). Já no domingo (19), as chuvas devem diminuir em todo o estado.

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