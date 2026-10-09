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Vai chover no feriadão de Nossa Senhora Aparecida em Pernambuco? Saiba o que diz a Apac

O feriado prolongado ocorre deste sábado (10) até a segunda-feira (12)

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Chuva no RecifeChuva no Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O feriadão de Nossa Senhora de Aparecida deste sábado (10) até a segunda-feira (12) deve ser de chuva fraca em algumas regiões de Pernambuco

A tendência sobre as chances de precipitação para os dias do feriado prolongado foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nesta sexta-feira (9). 

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Segundo a Apac, o sábado (10) deve ser sem chuva em todo o estado. 

Já no domingo (11) e segunda (12), a tendência é de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), na Zona da Mata Norte e na Mata Sul.

Agreste, Sertão e Fernando de Noronha devem seguir sem chuva nesses dias do feriadão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pós-feriado
A tendência da Apac se estende para a terça (13) e quarta (14). O primeiro dia segue com previsão de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata Norte e a Mata Sul, enquanto o segundo dia é sem chuva no estado.
 

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