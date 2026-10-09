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Previsão do tempo Vai chover no feriadão de Nossa Senhora Aparecida em Pernambuco? Saiba o que diz a Apac O feriado prolongado ocorre deste sábado (10) até a segunda-feira (12)

O feriadão de Nossa Senhora de Aparecida deste sábado (10) até a segunda-feira (12) deve ser de chuva fraca em algumas regiões de Pernambuco.

A tendência sobre as chances de precipitação para os dias do feriado prolongado foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nesta sexta-feira (9).

Segundo a Apac, o sábado (10) deve ser sem chuva em todo o estado.

Já no domingo (11) e segunda (12), a tendência é de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), na Zona da Mata Norte e na Mata Sul.

Agreste, Sertão e Fernando de Noronha devem seguir sem chuva nesses dias do feriadão.

Pós-feriado

A tendência da Apac se estende para a terça (13) e quarta (14). O primeiro dia segue com previsão de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata Norte e a Mata Sul, enquanto o segundo dia é sem chuva no estado.



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