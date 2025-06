Vai chover na Véspera de São João em Pernambuco? Confira o que diz a tendência da Apac

A- A+

A Véspera de São João, na próxima segunda-feira (23), deve ter chuvas de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, as precipitações podem ser de fracas a moderadas e no Sertão, fracas.

A tendência do tempo para o dia que antecede o mais celebrado dos santos juninos foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

"O mês de junho pertence ao período mais chuvoso da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e de grande parte do Agreste. Esse ano, a previsão climática mostrou que as chuvas iriam ficar dentro do normal. Ou seja, chovendo bastante. É isso que vem ocorrendo no início do mês de junho, tem chuva praticamente todos os dias", destacou a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A meteorologista destaca, no entanto, que esta tendência de chuva para a Véspera de São João pode ser alterada nos próximos dias, em razão da dinamicidade da natureza. Por isso, é preciso ficar atento aos canais oficiais da Apac para acompanhar a previsão do tempo, divulgada diariamente para o dia e dia seguinte.

"A gente faz uma previsão aqui na Apac para dois dias, para o dia de hoje e para o dia de amanhã. E também fazemos uma tendência para os próximos cinco dias. O que está mostrando para a Véspera de São João é a tendência de um dia chuvoso. Vai ter chuva durante o dia e durante a noite. Essas chuvas com uma intensidade moderada. Tem chuvas no Agreste e até no Sertão o tempo deve ficar nublado com umas chuvinhas rápidas, fracas e passageiras", completou Aparecida.

"Como é daqui para cinco dias, a nossa previsão tem uma confiabilidade menor, pode ser que isso mude com o passar dos dias. A natureza não é estática, está sempre em movimento e, por isso, os modelos meteorológicos mudam", acrescentou a meteorologista.

A tendência para o dia de São João, a terça-feira (24), será divulgada nesta quinta-feira (19) pela Apac.

Temperaturas

Esta época do ano também é marcada pelas temperaturas mais amenas no estado, em razão da proximidade do inverno, período em que há menor incidência de raios solares e mais nuvens.

"No Sertão, as temperaturas máximas ficam em torno de 30ºC, mas tem lugares que fica 26ºC, 27ºC, 25ºC, como Arcoverde, Triunfo, Sertânia e as cidades que ficam mais altas tendem a ter temperaturas mais baixas. Já no Agreste, as temperaturas também ficam bem baixas nesse período. A temperatura máxima fica em torno de 23ºC, ou seja, o que a gente tem de mínima aqui no Recife tem de máxima em Garanhuns, por exemplo", detalhou Aparecida Fernandes.

A previsão é que este São João seja um período de "friozinho", segundo Aparecida. "O friozinho vai ser bem agradável, principalmente durante o dia. As temperaturas durante o dia vão ficar mais amenas. A recomendação é casaco e guarda-chuva", finalizou.

Onde acompanhar a previsão do tempo?

Diariamente, a Apac publica a previsão do tempo em seus canais oficiais. É possível acessar as informações no site da agência, bem como no perfil no Instagram.

As previsões, como explicou Aparecida Fernandes, valem para dois dias. As tendências, divulgadas diariamente por volta das 10h, valem para cinco dias.

A Apac também pode emitir alertas de chuvas, como fez nesta quarta-feira (18) para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.

