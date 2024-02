A- A+

Vai de carro? Vai de ônibus? Pois bem, seja lá como você pretende curtir o Carnaval nos próximos dias, a Folha de Pernambuco, no intuito de fazer o leitor sair de casa despreocupado, traz nesta edição meios mais práticos do folião curtir os festejos de Momo. Além do já tradicional Expresso da Folia, confira onde embarcar e desembarcar nos pontos de táxi e transporte por aplicativo, e fique ligado nos estacionamentos gratuitos e bloqueios a serem evitados no trajeto.



Expresso da Folia



A operação do Expresso da Folia começa neste Sábado de Zé Pereira, e acontecerá nos shoppings Recife, Rio Mar, Plaza e Tacaruna - para quem curtir o Carnaval no Recife. Para os foliões que pretendem aproveitar a folia em Olinda, além dos quatro malls citados, o Patteo também terá coletivos com destino ao Sítio Histórico da cidade.



Na capital pernambucana, para quem for ao Galo da Madrugada, a operação vai oferecer uma frota de 32 ônibus das 7h às 18h, no Expresso Galo. Já nos demais dias de Carnaval, o Expresso da Folia vai garantir a ida e vinda dos foliões com a circulação de 37 ônibus, com destino ao Bairro do Recife. No sábado, a operação acontece das 18h às 5h do domingo. Já no domingo, o serviço fica disponível das 15h às 5h do dia seguinte. Na segunda-feira (12) e terça-feira (13) de Carnaval, a operação estará iniciando das 18h até às 5h, finalizando a na quarta-feira (14).



Ainda no Recife, a passagem dos coletivos vão custar R$ 18, com direito à viagem de ida e volta. Quem preferir deixar seus carros nos shoppings pagará o valor de R$ 12,50.

Para quem pretende sair de Jaboatão rumo ao Recife Antigo, o Shopping Guararapes oferecerá o Expresso Carnaval. Em parceria com o Grande Recife Consórcio e a Borborema, o serviço de transfer vai operar nos dias 10, 11, 12 e 13, sendo das 18h às 05h no sábado, e das 15h às 5h até a terça-feira. A tarifa de ida e volta é de R$23, enquanto a tarifa única do estacionamento é R$12,50 para carros e R$ 8,00 para motos.



Aos interessados em aproveitarem os blocos em Olinda, os ônibus do Expresso da Folia têm saídas dos shoppings a partir das 8h e seguem até às 23h. Os valores, contudo, variam, mas já estão inclusas as tarifas de estacionamento: Patteo e Tacaruna (R$ 15), Rio Mar e Shopping Recife (R$ 23) e Plaza (R$ 28).



Pontos de táxi



No Recife, a CTTU implantará três pontos de táxis especiais para o Carnaval. Os taxistas da cidade têm utilizado a Bandeira 2 desde a última quarta-feira (7) e seguem até às 5h da quarta-feira (14).



A Prefeitura do Recife também assinou o convênio "Táxi Metropolitano" com outras cidades da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e São Lourenço da Mata. A expectativa é de que a frota de táxi aumente em 50%.



Os pontos de táxi, assim como os de embarque e desembarque dos expressos Galo e da Folia, estarão disponíveis no aplicativo Carnaval do Recife, que é gratuito (iOS e Android).



Os veículos de transporte por aplicativo podem circular pelos seguintes locais: Ponte do Limoeiro, com acesso pela Rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita, e pela Avenida Martins de Barros retornando pela Praça Dezessete.



Em Olinda, seis pontos especiais estarão disponíveis. De acordo com a prefeitura, os locais estarão identificados e sinalizados para facilitar a localização dos motoristas e passageiros: Praça do Carmo (em frente ao Clube Atlântico), Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa), Avenida Presidente Kennedy (Travessa do Piza), Avenida Getúlio Vargas (próximo ao supermercado Extra), Avenida Getúlio Vargas (Praça 12 de Março) e Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Tricentenário).



Ainda na Cidade Alta, os transportes por aplicativos contarão com rotas alternativas, com acessos controlados. Na entrada sul, o embarque e o desembarque deverão ser feitos na Travessa do Piza e na Avenida Olinda. Já no acesso norte, a Praça 12 de Março e a Estrada do Bonsucesso estarão disponíveis.



Estacionamento gratuito



Ao todo, no Recife, 1.152 vagas gratuitas de estacionamento estarão à disposição dos foliões. Elas estão distribuídas nos prédios da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e o Tribunal Regional Federal (TRF). Todos ficam localizados na Avenida Cais do Apollo. O horário de funcionamento é das 12h às 4h.



Bloqueios



Durante os dias de festividade no Recife, 2.750 agentes de trânsito estarão atuando para orientar os motoristas. Principalmente nos locais que foram fechados para receber os foliões.



A Ponte Duarte Coelho, por exemplo, está fechada desde o último dia 03 e só vai reabrir após a desmontagem do Galo, prevista para acontecer na Quarta-Feira de Cinzas (14). Aliás, por conta do maior bloco de Carnaval do Brasil, outras ruas serão bloqueadas a partir desta sexta: Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial. No sentido cidade, a Avenida Sul ficará fechada próximo à Rua General Estilac Leal. No Viaduto Capitão Temudo, o bloqueio será das alças com acesso à Rua Imperial.



Já no Sábado de Zé Pereira, a interdição de trânsito começa na Cabugá, no cruzamento com a Mário Melo, enquanto a Rua Princesa Isabel ficará bloqueada no encontro com a Rua do Hospício.



Para quem pretende ir ao Bairro do Recife, os principais acessos à folia também foram bloqueados. Assim, as pontes Princesa Isabel, Maurício de Nassau, Buarque de Macedo, e do Limoeiro, ficam proibidas de receber o acesso de veículos não autorizados.



Em Olinda, a prefeitura anunciou um esquema especial com 37 pontos de bloqueios e mais de 300 agentes trabalhando, com o objetivo de preservar o bem-estar dos foliões. Serão 29 pontos de bloqueios fixos, além de oito móveis. A interrupção passa a valer no sábado (10), a partir da 0h, e segue até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14).



Fixos: PE-15 x Rua Duarte Coelho; Rua do Piza; Av. Beira Rio; Travessa Santo Antônio; Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas; 1ª Travessa Joaquim Nabuco; Rua da Boa Hora; Rua Maria Teresa Beltrão; Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante; Rua Bica dos Quatro Cantos; Rua Severino José Ramalho; Rua José Ramalho; Rua Bartolomeu de Medeiros; Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe; Rua de São João; Rua Ilma Cunha; Rua Dom Bonifácio Jansen; Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho; Rua Frei Afonso Maria; Rua Alta da Bela Vista; Rua Mal. Da Fonseca; Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa; Praça 12 de Março (Rua central); Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré; Rua Dom Pedro Rossler; Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa; Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana); Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros); Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros).



Móveis: Avenida Olinda (Memorial Arcoverde); E 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda); Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto); Av. Olinda (Varadouro); Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho; Estrada do Bonsucesso.

