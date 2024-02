Vai de ônibus para o Carnaval? Confira as linhas especiais para a folia

A- A+

Para quem vai curtir o Carnaval 2024 no Recife e em Olinda, o Grande Recife Consórcio de Transporte preparou um esquema com linhas especiais de ônibus para atender aos foliões a partir do Sábado de Zé Pereira (10).

De acordo com o consórcio, 10 linhas Expresso Carnaval circularão na Região Metropolitana no período carnavalesco.

Passageiros poderão embarcar com o cartão VEM nas linhas 696 – Circular Olinda, 117 – Circular do Galo e 028 – Circular do Frevo. Haverá também gratuidade para pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Nas outras linhas, a orientação do Grande Recife é para que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira nos locais de partida, garantindo a ida e volta. Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa.

As linhas especiais são uma alternativa extra para quem vai brincar o carnaval no Recife ou em Olinda, conforme ressalta o diretor-presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

“Durante todo o período momesco vamos reforçar nossa frota e estamos ativando as linhas Expresso Carnaval para quem quiser se deslocar com maior conforto. Além disso, orientamos que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira, que dá direito a ida e volta, e assim possam embarcar nos ônibus”, explicou.

Confira todas as linhas:

027 – Shopping Recife/Olinda

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 23,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

029 - Shopping RioMar/Olinda

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 23,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

501 - Shopping Plaza/Olinda

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 28,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 08h às 23h

1109 - Shopping Tacaruna/Olinda

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 15,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 07h às 23h50

1067 – Shopping Patteo/Recife Antigo

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 15,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (17h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

066 - Shopping Guararapes/Recife Antigo

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: R$ 23,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (18h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

2461 - Shopping Camará/Galo

Data: 10/02/2024

Valor: R$ 23,00 (Só a dinheiro)

Horários de funcionamento: 07h às 17h

696 – Circular Olinda

Data: 10 a 13/02/2024

Valor: Anel A (R$ 4,10) (Aceitando todos os cartões VEM e gratuidade para pessoa idosa e pessoa com deficiência)

Horários de funcionamento: 09h às 00h

117 – Circular do Galo

Data: 10/02/2024

Valor: Anel A (R$ 4,10) (Aceitando todos os cartões VEM e gratuidade para pessoa idosa e pessoa com deficiência

Horários de funcionamento: 05h30 às 19h

028 – Circular do Frevo

Data: 11 a 13/02/2024

Valor: Anel A (R$ 4,10) (Aceitando todos os cartões VEM e gratuidade para pessoa idosa e pessoa com deficiência)

Horários de funcionamento: 09h às 22h

