SAÚDE Vai fazer um voo longo? Saiba que roupas usar para garantir o conforto e não prejudicar a circulação Especialistas em viagens e aviação alertam que as peças escolhidas impactam na viagem

Ao embarcar em um avião, a maioria dos viajantes prioriza o conforto. No entanto, nem todas as roupas atingem esse objetivo durante a decolagem. De acordo com especialistas em viagens aéreas, a escolha da roupa para voar pode afetar a circulação sanguínea, a higiene, a segurança e até mesmo a forma como a pessoa lida com várias horas sentada em uma cabine com temperaturas variáveis.

Especialistas consultados pela mídia internacional concordam que se vestir para um voo não é apenas uma questão de estilo: evitar certas peças de roupa pode prevenir desconforto físico, inchaço e outros inconvenientes a bordo, especialmente em viagens longas.

Roupas apertadas: inimigas da circulação

Uma das principais recomendações é clara: evite roupas apertadas. Durante os voos, o corpo tende a reter líquidos e inchar devido à altitude e à imobilidade prolongada. Roupas muito apertadas podem agravar essa sensação e afetar a circulação sanguínea.

Especialistas apontam que, embora algumas calças justas possam parecer elegantes no aeroporto, elas não são práticas durante o voo. Optar por roupas mais folgadas, tecidos flexíveis e sobreposições não só melhora o conforto, como também ajuda a reduzir o risco de problemas como trombose venosa profunda, além de proporcionar uma melhor adaptação às mudanças de temperatura dentro da cabine.

Peças de roupa compridas que arrastam no chão: melhor evitá-las

Outro ponto frequentemente negligenciado diz respeito à higiene. Vestidos longos, calças muito largas ou bainhas que arrastam no chão podem entrar em contato com superfícies sujas no avião ou no aeroporto.





Embora as aeronaves sejam limpas entre os voos, especialistas recomendam evitar roupas que toquem o chão, bem como shorts muito curtos ou blusas que deixem muita pele exposta. Em espaços confinados, roupas que ofereçam cobertura adequada aumentam tanto o conforto quanto a proteção.

Macacões e jardineiras: fofos, mas pouco práticos

Macacões ou jardineiras podem parecer uma opção tentadora em terra firme, mas podem ser desconfortáveis durante o voo. O principal problema surge quando você precisa usar o banheiro do avião, um espaço confinado que torna essas peças de roupa um verdadeiro incômodo.

Para voos de várias horas, os especialistas aconselham priorizar roupas fáceis de vestir e despir, que não causem estresse desnecessário em situações do dia a dia.

Casacos volumosos e calçados inadequados

Casacos volumosos, como jaquetas acolchoadas pesadas, também não são recomendados. Além de serem desconfortáveis, podem dificultar os movimentos durante uma evacuação de emergência. A sugestão é usar camadas leves de roupa que sejam fáceis de remover e guardar na bagagem de mão.

Quanto ao calçado, saltos altos, chinelos de dedo e sandálias folgadas estão no topo da lista do que não usar. Aeroportos envolvem longas caminhadas, correria inesperada e, em alguns casos, subir escadas. Dentro do avião, sapatos instáveis aumentam o risco de escorregar e são inadequados em caso de emergência.

Preste atenção aos códigos de vestimenta

Por fim, especialistas lembram que as companhias aéreas podem impor códigos de vestimenta. Roupas com mensagens ofensivas, estampas provocativas ou slogans políticos podem causar problemas e até mesmo resultar na recusa de embarque.

Para uma experiência de viagem mais confortável, a recomendação geral é escolher roupas confortáveis, bem cuidadas, que não amassem e em cores práticas. Vestir-se bem para um voo não tem a ver com moda; é uma maneira simples de cuidar do seu corpo e aproveitar melhor a viagem.

