Vai para a praia? Saiba o que é ótimo e péssimo para a sua saúde nesse calor extremo

Temperaturas elevadas e sem risco de chuva: a previsão do tempo para o final de semana é a ideal para curtir o sábado (16) e o domingo (17) na praia. Se refrescar no mar é uma das formas de afastar o calor, mas demanda cuidados. A proteção contra o sol, a hidratação e a alimentação são os pontos que precisam de mais atenção. Caso contrário, a diversão pode acabar causando problemas de saúde (imediatos ou futuros).

Veja abaixo uma série de dicas sobre o que faz bem na praia e o que você deve evitar:

O que a praia pode trazer de bom para a saúde

Aumenta os níveis de vitamina D: a luz solar é responsável por ajudar a sintetizar de 80% a 90% da vitamina D que precisamos diariamente. No entanto, é importantíssimo que a exposição ao sol ocorra no horário adequado, antes das 10h e depois das 16h. Não se deve esquecer de passar o protetor solar. O Guia de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia indica as quantidades a serem usadas em cada parte do corpo. São elas: Rosto, cabeça e pescoço - 1 colher de chá; peitoral e barriga - 2 colheres de chá; costas e lombar - 2 colheres de chá; braços e antebraços - 1 colher de chá em cada braço; pernas - 2 colheres de chá em cada perna



Reduz o estresse: o barulho das ondas pode ter um efeito tranquilizante, segundo Orfeu Buxton, professor de saúde comportamental da Universidade do estado da Pensilvânia. Observar o mar azul ajuda o cérebro a entrar em um estado de meditação, afirmou o psicólogo clínico Richard Shuster em artigo publicado no portal Inc. O cheiro da maresia também tem efeito calmante

Eleva prática de atividade física: é normal ver nas praias pessoas jogando bola, frescobol e até mesmo dando uma caminhada ou corrida pelas areias. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou que morar próximo à praia está associado a uma melhor saúde, independentemente do país onde se mora ou da renda da pessoa. Essa melhoria está relacionada justamente à maior possibilidade de prática de exercícios físicos quando se está na praia ou próxima dela.

O que pode ser péssimo para sua saúde na praia

Queimaduras e insolação: ficar na praia desprotegido pode trazer grandes problemas para a sua saúde imediata e a longo prazo. Queimaduras de sol e diagnóstico de insolação são comuns em quem fica exposto ao sol sem nenhum tipo de proteção e em horário não recomendado. A longo prazo, esse comportamento pode contribuir para o surgimento de câncer de pele. Por isso, é importante evitar o sol entre 10h e 16h, usar sempre protetor solar, óculos escuro e chapéus ou bonés.

Desidratação: a exposição ao sol e ao calor aumenta a transpiração. Por isso, é importante manter a hidratação bebendo água ou água coco frequentemente. É comum a ingestão de bebidas alcoólicas, o que aumenta em muito o risco de desidratação. A recomendação é sempre intercalar um copo de álcool com um de água

Problemas de pele e de saúde íntima: é comum sair da água e esperar a roupa de banho secar no corpo mesmo. Mas essa prática pode trazer problemas para a pele — como dermatite — e até para a saúde íntima. Mulheres podem acabar desenvolvendo candidíase por conta do longo período de tempo com o biquini molhado. Já os homens, podem sofrer de dermatite seborreica, que causa coceira intensa na bolsa escrotal e na virilha. A indicação é tomar uma ducha assim que sair do mar, se secar e, se possível, colocar uma roupa seca. Calor e umidade favorecem o surgimento de micoses em geral.

