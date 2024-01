A- A+

FÉRIAS Crianças em férias escolares? Veja dicas de segurança a serem tomadas em casa e nos passeios A Folha de Pernambuco conversou com autoridades e pais para trazer os principais cuidados a serem tomados com as crianças

Com o início de 2024, chegou também o período de férias das crianças. Nesse momento de lazer e relaxamento, alguns cuidados devem ser tomados para a preservação da segurança dos pequenos, tanto dentro, quanto fora de casa.

Para ajudar um pouco os pais que planejam passear com os seus filhos neste período de recesso, a Folha de Pernambuco conversou com autoridades e transeuntes sobre as melhores dicas de segurança que podem ser tomadas.

Parques e ruas

No Recife, uma das principais alternativas gratuitas de lazer é a ida aos parques. Para o tenente Milson José, chefe da Sessão de Imprensa e Jornalismo do Corpo de Bombeiros, a atenção precisa ser redobrada.

"Ao sair para a rua, é necessário sempre observar o trânsito de veículos. Sempre deixar a criança a um braço de distância, para que ela esteja em fácil acesso e que você possa socorrê-la com agilidade. Nos parques, é importante sempre verificar os brinquedos, se os balanços estão firmes e os escorregadores. É importante observar se não há a presença de objeto cortante, para que a criança não sofra um acidente", alerta o bombeiro.

Tenente Milson José, chefe da Sessão de Imprensa e Jornalismo do Corpo de Bombeiros. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros alerta também para o cuidado com as crianças que estiverem empinando pipa. "É preciso sempre fiscalizar para que as crianças não utilizem o cerol, que é muito cortante, porque isso pode causar acidentes tanto para ela, quanto para motociclistas. É bom checar se não há postes com fiação no local também para evitar eletrocutamentos", explicou o tenente Milson.

Praias e parques aquáticos

Orla da praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ao lado dos parques, praias, parques aquáticos e clubes com piscina também são destinos muito procurados durante as férias. Nesses locais, dentre as principais dicas de segurança, o tenente reforça o uso de protetor solar, além de roupas coloridas na criança, para falicitar a sua identificação e mantê-la sempre à vista.

"Utilizar também pulseiras com um papel ou identificação específica quando ela entrar na água, com nome da criança, do responsável e contato. Isso é importante para, caso a criança se perca, possa ser encontrada facilmente", completou.

Em ambientes de praia, outro ponto importante é ficar atento às placas de sinalização, que indicam os locais próprios para banho. Elas estão disponíveis em vários pontos, com informações sobre áreas livres de tubarões, por exemplo, e de correnteza.

Cuidados em casa

Para além do cuidado nas ruas, parques e praias, é necessário estar sempre vigilante dentro da própria casa. Como as crianças, em geral, estão mais sucetíveis a acidentes, é importante se atentar principalmente aos equipamentos elétricos.

"A gente tem o costume de dizer que, quando a criança está muito calada, é aí que mora o perigo, porque a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo. É importante sempre observar equipamentos elétricos, como uma televisão solta, por exemplo, que as crianças podem arrastar para cima de si. Se possível, também é importante colocar um protetor de tomadas, já que ela está muito exposta, para evitar que as crianças sofram algum choque ", explicou o tenente.

A cozinha também é um ponto de atenção, principalmente na prevenção contra queimaduras. Se existe algum objeto que esteja aquecido, a ação indicada é não deixá-lo em fácil acesso para a criança. "No fogão, por exemplo, se vai esquentar um alimento com água ou com óleo, é importante que os cabos estejam virados para dentro, e não para fora, para que as crianças não tenham a curiosidade de pegar os cabos", afirmou.

Nos quartos, a principal orientação é sempre deixar espelhos bem fixados nas paredes, já que são objetos cortantes que, se caírem em alguma criança, podem provocar um acidente sério.

Cuidados em condomínios

Na noite da última quarta-feira (3), o pequeno Asafe Teófilo dos Santos, de cinco anos de idade, morreu após ser atropelado no Condomínio Recanto do Sol, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, onde morava. A tristeza trazida pelo caso acendeu também um alerta para ambientes do tipo, principalmente para a má-conduta de motoristas, com cuidados que devem ser tomados.

"Por se tratarem de ambientes de convivência, com pessoas se reunindo e pequenas aglomerações, é importante tomar alguns cuidados nos condomínios. Orientamos aos pais e aos condôminos que mantenham a sinalização do limite de velocidade, para que não venha a acontecer acidentes com as crianças. É importante também não beber ou utilizar o celular, e sempre manter o cinto de segurança", explicou.

Em caso de acidentes, disque 193 para acionar o Corpo de Bombeiros e dar o cuidado necessário à criança.

Segurança em primeiro lugar

Uma das pessoas que resolveu aproveitar um pouco ambientes rodeados por árvores foi Solange Maria da Silva, de 28 anos, ao lado do filho, Cauã Miguel da Silva, de cinco. Eles residem em Jaboatão dos Guararapes, mas, na manhã da última sexta-feira (5), foram ao Parque 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.



Solange foi ao local em busca de um pouco de lazer, já que o garoto, que cursa o jardim de infância, está de férias, mas, claro, sempre com a segurança em primeiro lugar. "É importante a gente sempre se cuidar, né? Eu sempre tento orientar um pouco para ele, principalmente nesse momento, para que ele se atente à rua e aos sinais de trânsito. Também estou sempre em vigilância, para que ele não saia de perto de mim", disse a mãe.

Solange Maria sa Silva, ao lado do filho, Cauã Miguel da Silva, no Parque 13 de Maio, no Recife. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

O Parque 13 de Maio também foi a escolha do engenheiro Eduardo Figueiredo, de 38 anos, que brincava no escorrega com a filha, Laura Figueiredo, de dois anos. Ele conta que, como a garota ainda não estuda, a levou ao parque para poder aproveitar um pouco as próprias férias do trabalho, mas sempre em estado de alerta.

"A atenção agora é redobrada, ainda mais por conta da idade dela. Eu tomo cuidado com a hidratação, né? Bastante água para ajudar com o calor. Também trago comida, para suprir as necessidades e poder brincar mais nos parques", contou.

Pequena Laura se diverte no escorregador, no Parque 13 de Maio, no Recife. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

