CARNAVAL 2026 Vai sair no carnaval? Não deixe de conferir as dicas de como proteger seu celular Segundo o influencer Gabriel Cardoso, deixar o aparelho no bolso é o principal erro do folião

O influenciador Gabriel Cardoso, carioca, criador da página Laudo de Cria no Instagram, viralizou com vídeos de “guias de sobrevivência” no Rio e dá sugestões para curtir a folia.

— Nunca deixe o celular no bolso. Esse é o principal erro de quem acha que vai conseguir passar pelo bloco e sair ileso — ensina Gabriel.

Segundo ele, a alternativa mais segura é usar doleira (ou porta dólar), por dentro da roupa, presa ao corpo e fora do campo de visão de quem está ao redor.

As pochetes, alerta o influenciador, só funcionam quando bem ajustadas à frente do corpo.

— Pochete solta, distante do corpo ou nas costas, é pedir para perder o telefone — alerta.

Na hora de mexer no celular, o influenciador recomenda “entrar em estado de alerta”:

— Olhe para os lados, vá para um lugar mais calmo e nunca ache que com você não vai acontecer — resume.





A clássica estratégia de usar um aparelho mais barato, o chamado “celular do ladrão”, é uma opção, mas, em caso de roubo, pode gerar uma reação mais violenta.

Outra dica é prestar atenção a mudanças bruscas no clima do bloco:

— Do nada começa uma confusão, muita gente empurrando? Fique atento. Existem grupos que criam esse tipo de tumulto justamente para furtar no meio do empurra-empurra.

