Carnaval 2026 Prefeito do Recife faz as primeiras avaliações do Carnaval deste ano e estima recorde de público "Vai ser recorde histórico de público", diz João Campos ao estimar número superior a 3,5 milhões de foliões

Na última noite de shows do Carnaval do Recife, nesta terça-feira (17), o prefeito João Campos fez as primeiras avaliações da festa deste ano.

Segundo o gestor, o público de 2026 deve superar os 3,5 milhões de foliões que circularam pelos mais de 50 polos espalhados pela cidade. "Vai ser o recorde histórico de público", reforçou.

"A certeza de uma festa bonita, democrática e organizada. Muitas famílias. Agora há pouco passei, por exemplo, pela Central das Mulheres, e uma família estava na Sala de Amamentação. Então imaginar estar num evento com um grande conjunto de pessoas e ter uma sala para amamentação faz muita diferença", colocou.

O prefeito ainda destacou outros incrementos na festa deste ano, a exemplo da ampliação de serviços, como a Arena Gastronômica, que foi relocada para o Armazém 14, e a nova Central de Artesanato, além de investimentos em mobilidade e limpeza.



Mobilidade

“A abertura da Ponte Giratória funciona bastante. Ajuda também porque a gente conseguiu espalhar mais. Porque tem mais espaço e a gente potencializa as entradas. Antes tinha uma área menor utilizada. Jogamos os serviços para a Ponte Giratória, que deixa de ser uma entrada secundária, para ser uma das principais entradas hoje”, colocou.

Os Estacionamentos Solidários também funcionaram, segundo Campos, gerando uma rotatividade de quatro carros por vaga ao longo da noite, passando de mais de 4 mil veículos por noite. "O Expresso Folia , aqueles que saem dos Shopping Centers, também rodaram bem", concluiu.

Limpeza

A gente tem milhares de pessoas trabalhando , a gente faz a varrição e lavagem todos os dias", garantiu. Ainda segundo o prefeito, logo pela manhã, a ilha já estava completamente limpa. "Um cenário muito diferente das outras cidades", disse.



"Esses toneis verdes, que são os lixos, são lavados todos os dias. A gente coleta o lixo, lava a lixeira e lava as ruas. Usamos sabão neutro e uma essência de eucalipto", finalizou.



O balanço completo das ações do Carnaval 2026 será divulgado nesta quarta-feira (18), às 11h, no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

