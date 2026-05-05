Vai um cafezinho aí? Cientistas descobrem como bebida age no intestino e no cérebro; entenda
Estudo aponta que consumo regular da bebida, com ou sem cafeína, pode alterar o microbioma intestinal e influenciar humor, estresse, atenção e memória
Pesquisadores do APC Microbiome Ireland, centro de pesquisa da University College Cork, deram um passo importante para entender como o café pode beneficiar o corpo. Pela primeira vez, cientistas analisaram de perto como a bebida interage com o eixo intestino-cérebro, rede de comunicação que conecta o sistema digestivo ao cérebro.
As descobertas, publicadas na revista Nature Communications e apoiadas pelo Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), mostram que o consumo regular tanto de café com cafeína quanto de café descafeinado pode moldar o microbioma intestinal e influenciar o humor e o estresse.
Embora o café já seja associado há muito tempo a benefícios para a saúde digestiva e mental, as razões biológicas por trás desses efeitos ainda não eram totalmente compreendidas. O estudo se concentrou em como a bebida impacta o eixo microbiota-intestino-cérebro — a comunicação bidirecional entre o microbioma intestinal e o cérebro — usando uma ampla variedade de medições biológicas e psicológicas.
Para investigar essa relação, os pesquisadores compararam 31 pessoas que bebiam café regularmente com 31 que não consumiam a bebida. Os participantes passaram por avaliações psicológicas, registraram a dieta e a ingestão de cafeína e forneceram amostras de fezes e urina para que os cientistas analisassem mudanças nas bactérias intestinais e no estado emocional. No estudo, “consumidores de café” foram definidos como indivíduos que costumavam beber de três a cinco xícaras por dia, quantidade considerada segura e moderada pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA, na sigla em inglês).
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No início do experimento, os consumidores regulares deixaram de tomar café por duas semanas. Durante esse período, os pesquisadores continuaram coletando amostras biológicas e monitorando a saúde mental dos participantes. A pausa levou a mudanças claras nos metabólitos produzidos pelos micróbios intestinais dos consumidores habituais de café, diferenciando-os das pessoas que não bebiam a bebida.
Depois da fase de abstinência, o café foi reintroduzido gradualmente, sem que os participantes soubessem se estavam tomando café com cafeína ou descafeinado. Metade recebeu descafeinado, enquanto a outra metade consumiu café comum. Ambos os grupos relataram melhora no humor, incluindo níveis mais baixos de estresse, depressão e impulsividade. Os resultados sugerem que o café pode melhorar o humor mesmo sem cafeína.
O estudo também identificou bactérias específicas mais comuns em consumidores de café. Os níveis de “Eggertella sp” e “Cryptobacterium curtum” eram mais altos entre aqueles que consumiam a bebida regularmente. Esses micróbios são associados a processos como a produção de ácidos no sistema digestivo e a síntese de ácidos biliares, o que pode ajudar a proteger contra bactérias nocivas e infecções. Os pesquisadores também observaram aumento de “Firmicutes”, grupo de bactérias anteriormente ligado a emoções positivas em mulheres.
Curiosamente, melhorias em aprendizagem e memória foram observadas apenas nos participantes que beberam café descafeinado. A descoberta sugere que compostos além da cafeína, como os polifenóis, podem ser responsáveis por certos benefícios cognitivos.
Por outro lado, o café com cafeína apresentou vantagens distintas. Apenas os participantes que consumiram cafeína tiveram redução da ansiedade, além de melhora na atenção e no estado de alerta. A cafeína também foi associada a menor risco de inflamação.
O autor correspondente do estudo, professor John Cryan, pesquisador principal do APC Microbiome Ireland, da University College Cork, explicou: “O interesse público pela saúde intestinal cresceu enormemente. A relação entre saúde digestiva e saúde mental também está sendo cada vez mais bem compreendida, mas os mecanismos por trás dos efeitos do café nesse eixo intestino-cérebro permaneceram pouco claros.
“Nossas descobertas revelam as respostas do microbioma e neurológicas ao café, bem como seus potenciais benefícios de longo prazo para um microbioma mais saudável. O café pode modificar o que os micróbios fazem coletivamente e quais metabólitos eles usam. À medida que o público continua a pensar em mudanças alimentares para o equilíbrio digestivo adequado, o café tem potencial para também ser aproveitado como uma intervenção adicional como parte de uma dieta saudável e equilibrada.”
Ele acrescentou: “O café é mais do que apenas cafeína — é um fator alimentar complexo que interage com nossos micróbios intestinais, nosso metabolismo e até nosso bem-estar emocional”, disse o professor Cryan. “Nossas descobertas sugerem que o café, seja com cafeína ou descafeinado, pode influenciar a saúde de maneiras distintas, mas complementares.”