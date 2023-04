Vai viajar na Páscoa? confira ações nas estradas em Pernambuco

A- A+

Por conta do feriado da Páscoa, que se estenderá até o próximo domingo (9), ações estão sendo realizadas nas estradas de Pernambuco, devido ao aumento no número de tráfego de veículos no período. Uma delas acontece no ar, com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobrevoando as rodovias de todo o estado. Por conta da alta demanda, o Governo de Pernambuco também fez o lançamento de mais de seis mil jornadas extras de trabalho, incluindo policiais e bombeiros.

A PRF irá direcionar a fiscalização para trechos críticos das rodovias, a partir do levantamento de locais onde há uma maior incidência de colisões graves, que resultam em feridos ou mortes.

Nas BRs 232 e 104, que dão acesso às cidades do Agreste, como Gravatá, Caruaru e Brejo da Madre de Deus - onde acontece a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, a expectativa é de um fluxo intenso de transportes na BR-101 Norte, caminho para Itamaracá e Pontas de Pedra.

O mesmo é esperado para a BR-101 Sul, no caso de quem vai até Porto de Galinhas e Tamandaré.

Na BR-232, estarão disponíveis, neste feriadão, três faixas de circulação, em ambos os sentidos, em praticamente todo o trecho que passa pelas obras de triplicação. No entanto, há um trecho de 100 metros, no sentido Recife-Interior, e outro de 300, no sentido Interior-Recife, com a circulação limitada a duas faixas.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE), 12 lombadas eletrônicas estão desligadas. Elas ficam entre a BR-232 (no Curado e em Moreno), e nas rodovias estaduais (PE-60 no Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém, e na PE-30 em Itapissuma). Elas serão religadas às 5h da próxima segunda-feira (10).



Abaixo, veja as rodovias por localidade

BR-232 | KM 24,70 | Moreno

BR-232 | KM 10,80 | Curado

PE-60 | KM 0,1 | Cabo de Santo Agostinho

PE-60 | KM 2,5 | Cabo de Santo Agostinho

PE-60 | KM 2,5 | Cabo de Santo Agostinho

PE-60 | KM 8,42 | Cabo de Santo Agostinho

PE-60 | KM 8,43 | Cabo de Santo Agostinho

PE-60 | KM 16,63 | Ipojuca

PE-60 | KM 42,50 | Sirinhaém

PE-60 | KM 43,00 | Sirinhaém

PE-35 | KM 7,30 | Itapissuma

PE-35 | KM 7,90 | Itapissuma

Confira informações e dicas repassadas pela PRF

- Planeje bem a viagem, veja pontos de parada, condições do tráfego e da via e previsão do tempo

- Verifique a pressão de todos os pneus e fique atento à demanda de peso que o carro irá transportar (bagagens e passageiros)

- Observe as condições do estepe. Caso haja avaria, substitua-o para uso

- Realize alinhamento e balanceamento

- Confira os equipamentos obrigatórios (pneu estepe, triângulo, chave de roda e macaco dentro do porta-malas)

- Verifique o funcionamento do sistema de iluminação

- Deixe a água do radiador no nível certo e o fluído do sistema de arrefecimento em dia

- Revise os sistemas de amortecimento e freios

- Fique atento ao prazo de validade do filtro e óleo do motor

- Substitua limpadores de para-brisa ressecados

- Confira o funcionamento da bateria

- Faça uma conferência de mangueiras e correias

- O veículo e o motorista devem estar com os documentos atualizados

Mais reforço

Por conta do aumento do tráfego na Semana Santa, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), lançou mais de seis mil jornadas extras de trabalho.

Serão 3.628 novos policiais militares, 530 policiais civis e 1.485 agentes do Corpo de Bombeiros Militar. Terão ainda 304 jornadas extras na Gerência Geral de Polícia Científica e em outros setores da SDS, assim como 160 empregos de policiais da Corregedoria Geral da SDS.

