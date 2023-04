A- A+

URGÊNCIA Valdemar Costa Neto, do PL, engasga com três espinhas de peixe e é internado em hospital de Brasília Depois de passar por exames, o político deverá ter alta nesta segunda-feira

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi internado no Hospital Sírio Libanês em Brasília após engasgar com três espinhas de peixe no fim de semana. O político passou por exames nesta segunda-feira (10) e deverá ter alta ainda hoje.

Segundo informações do Ministério da Saúde, o engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado” ao ser engolido. A condição é considerada uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

