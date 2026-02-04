Vale diz ter tomado conhecimento de ação do MPF que pede bloqueio de R$ 200 milhões
"A empresa já se manifestou nos autos e apresentará oportunamente a sua defesa, dentro do prazo legal", afirmou a Vale por escrito
A Vale afirmou em nota que tomou conhecimento da ação do Ministério Público Federal (MPF) referente ao extravasamento ocorrido na Mina de Viga, em Congonhas (MG). A ação em questão pede um novo bloqueio, agora de R$ 200 milhões, contra a companhia, além da suspensão da venda ou transferência dos direitos minerários no local.
"A empresa já se manifestou nos autos e apresentará oportunamente a sua defesa, dentro do prazo legal", afirmou a Vale por escrito.
Leia também
• MPF pede bloqueio de R$ 1,2 bi da Vale por vazamento em Congonhas (MG)
• Ram Dakota no Pantanal: picape de R$ 300 mil passou no test drive? Saiba se vale o preço
• Abras, Sebrae, CUT e outras entidades assinam manifesto em apoio a mudanças no vale-alimentação
Segundo a ação, vistorias técnicas mostraram que o incidente ocorreu em estruturas denominadas sumps - que são um reservatório que serve para controle do fluxo de água.
Após chuvas intensas, dois desses tanques transbordaram, gerando um processo erosivo em cascata.
Para o MPF, isso indica que as estruturas não possuíam sistemas de drenagem adequados para situações de chuva forte.