A- A+

mpf Vale diz ter tomado conhecimento de ação do MPF que pede bloqueio de R$ 200 milhões "A empresa já se manifestou nos autos e apresentará oportunamente a sua defesa, dentro do prazo legal", afirmou a Vale por escrito

A Vale afirmou em nota que tomou conhecimento da ação do Ministério Público Federal (MPF) referente ao extravasamento ocorrido na Mina de Viga, em Congonhas (MG). A ação em questão pede um novo bloqueio, agora de R$ 200 milhões, contra a companhia, além da suspensão da venda ou transferência dos direitos minerários no local.

"A empresa já se manifestou nos autos e apresentará oportunamente a sua defesa, dentro do prazo legal", afirmou a Vale por escrito.

Segundo a ação, vistorias técnicas mostraram que o incidente ocorreu em estruturas denominadas sumps - que são um reservatório que serve para controle do fluxo de água.

Após chuvas intensas, dois desses tanques transbordaram, gerando um processo erosivo em cascata.

Para o MPF, isso indica que as estruturas não possuíam sistemas de drenagem adequados para situações de chuva forte.

Veja também