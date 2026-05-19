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RECICLAGEM Vale Luz gera R$ 41 mil em renda para catadores de Pernambuco apenas em 2026 Iniciativa da Neoenergia Pernambuco conta com mais de 740 profissionais cadastrados e já destinou 12 toneladas de resíduos este ano

No mês em que se discute a importância da sustentabilidade, impulsionada pelo Dia Mundial da Reciclagem, celebrado no último domingo (17), a Neoenergia Pernambuco apresentou, nesta terça-feira (19), um balanço das ações do projeto Vale Luz, voltado aos catadores de materiais recicláveis.

Em 2026, a iniciativa já destinou 12 toneladas de resíduos para a reciclagem, gerando cerca de R$ 41 mil em créditos diretos para os profissionais cadastrados no Estado.

Desde a criação dessa vertente do programa, em 2019, Pernambuco alcançou a marca de 743 catadores inscritos. Ao todo, o grupo já foi responsável pela destinação correta de aproximadamente 100 toneladas de resíduos, movimentando um montante acumulado de R$ 360 mil.



O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Cada material possui um valor por quilo. Nos pontos de coleta, o catador realiza a pesagem dos resíduos já separados e recebe, de forma rápida, o valor correspondente”, explica Douglas Travassos, analista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

Como funciona e o que pode ser entregue

Para receber o benefício, os resíduos devem ser entregues limpos e separados por tipo. O projeto aceita:

Metais: Latinhas de alumínio e ferro;

Papel e Papelão;

Plásticos: Garrafas PET, embalagens de cosméticos e produtos de limpeza;

Óleo vegetal: Óleo de cozinha (soja, canola, girassol);

Vidros e eletrônicos: (Com exceção de geladeiras, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado).



Como se cadastrar

O cadastro é feito diretamente em um dos pontos de coleta da Neoenergia. O profissional deve apresentar um documento oficial com foto, informar os dados bancários para recebimento e preencher uma autodeclaração que comprove a sua atuação. Após a entrega e pesagem dos materiais, o pagamento é efetuado em até 48 horas via Pix.

A lista completa com a localização e os horários de funcionamento dos pontos de coleta em Pernambuco está disponível no site oficial da distribuidora, na aba do projeto Vale Luz.

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