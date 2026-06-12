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Notícias Valestrá chega a Pernambuco para fortalecer a governança e blindar o caixa do polo de inovação do NE Com nova unidade em Pernambuco, ecossistema de soluções empresariais consolida expansão regional e foca na proteção de margens de empresas em alto crescimento

Recife, 1º de junho de 2026 — A Valestrá inaugurou nesta segunda-feira sua nova unidade em Recife (PE), consolidando um movimento robusto de expansão no Nordeste. A chegada à capital pernambucana junta-se às operações já estabelecidas em Fortaleza, Salvador e João Pessoa, reforçando a tese da companhia de descentralizar a inteligência estratégica e levar governança de altíssima complexidade diretamente para os polos onde o PIB real do Brasil mais cresce.

A expansão acompanha um cenário regional de alta tração. Segundo projeção da Resenha Regional do Banco do Brasil, o Nordeste deve crescer 2,2% em 2026, acima da média nacional estimada em 2,0%. Nas praças onde a Valestrá já está presente, os indicadores confirmam essa força: o Ceará registrou crescimento de 2,87% no PIB em 2025; a Bahia acumulou alta de 2,7%; e a Paraíba tem projeção de expansão de 3,5% para este ano.

Em Pernambuco, o momento econômico reforça a urgência da nova operação. Dados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central apontam que o estado registrou alta de 7% no acumulado até fevereiro de 2026 — o maior crescimento entre todos os estados brasileiros no período. Além disso, Recife se destaca como um dos maiores polos de inovação da América Latina: apenas o Porto Digital reúne mais de 540 empresas, que geraram R$ 7,4 bilhões em faturamento em 2025.

Para a Valestrá, no entanto, esse crescimento acelerado carrega um risco oculto. Organizações que escalam rapidamente sem uma arquitetura de governança, blindagem tributária e estruturação societária acabam esmagando suas margens e perdendo valor na mesa de negociação.

"O Nordeste deixou de ser apenas um mercado promissor para se tornar o grande motor do crescimento brasileiro atual. Mas crescimento exige estrutura", pontua Tiago Gomes, VP da Valestrá. "Estar em Recife significa levar uma arquitetura de proteção de caixa com o nível de exigência dos maiores centros financeiros diretamente para a operação do cliente pernambucano, garantindo que ele enfrente o novo cenário de reforma tributária com a retaguarda totalmente blindada."

A nova operação integra as frentes especializadas do ecossistema Valestrá, que englobam Assessoria Tributária e Regulatória, Finanças Corporativas, Soluções Patrimoniais e Sucessórias. "A Valestrá acredita que a verdadeira parceria de negócios exige descer para o detalhe da operação. Ao ampliarmos nossa atuação no Nordeste, não estamos apenas abrindo escritórios; estamos posicionando nossa inteligência técnica para mitigar riscos e transformar a complexidade regulatória local em vantagem competitiva para essas companhias", complementa Aline Medaglia, CCO da Valestrá.

À frente da nova operação, Cristiane Cavalcanti, Diretora da unidade Recife, destaca que o mercado local exige soluções menos genéricas e mais cirúrgicas. "Recife possui um ecossistema de negócios extremamente sofisticado, especialmente nos setores de tecnologia, serviços e indústria. A chegada da Valestrá preenche uma lacuna para essas empresas que estão em fase de expansão ou preparação para M&A, oferecendo o rigor técnico necessário para que a tomada de decisão seja rápida, segura e geradora de valor a longo prazo", conclui.

Sobre a Valestrá

A Valestrá é um ecossistema de soluções empresariais que transforma gestão e risco em ativos estratégicos. Estruturada como uma assessoria empresarial integrada e independente, atua de ponta a ponta na vitalidade dos negócios: da eficiência tributária e geração de caixa à governança, auditoria, compliance e proteção patrimonial. Com profundidade técnica e coordenação estratégica entre áreas, estrutura decisões que fortalecem a governança, liberam capital e sustentam a longevidade corporativa em ambientes regulatórios complexos. Ao integrar inteligência tributária, financeira e patrimonial sob uma mesma coordenação, oferece às empresas arquitetura sólida para crescimento, proteção e continuidade.



Saiba mais: www.valestra.com.br

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