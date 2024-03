Validade da Carteira de Estudante 2023 termina domingo (31); saiba como solicitar o documento 2024

A- A+

Termina neste domingo (31) o prazo de validade da Carteira de Estudante 2023. Diante disso, estudantes secundaristas das escolas públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife (RMR) devem solicitar o documento 2024, que dá direito à meia-entrada em cinemas, teatros, shows, eventos educativos, jogos de futebol e muito mais.

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informa que, para solicitar o documento 2024, o estudante deverá acessar o site www.granderecife.pe.gov.br e clicar no ícone Carteira de Estudante, na cor verde, e, após, no ícone Entendi! Quero Solicitar!.

Para ter acesso ao sistema, deverá ser criado um login e uma senha. Os dados inseridos no ano passado estão ativos e permitem o novo acesso normalmente. Caso queira, o estudante ainda poderá trocar a foto, que deverá ser validada pela escola.

Com a carteira de estudante em mãos, o aluno poderá baixar o aplicativo CIE PE (Carteira de Identificação Estudantil de Pernambuco), disponível para IOS e Android, fazer a leitura do QR Code existente na carteirinha física e validar os dados para serem acessados no celular. A versão 2024 da Carteira pode ser solicitada até o mês de dezembro.

O diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, ressalta a importância de conferir se os dados estão corretos e, havendo inconsistência, ou não sejam exibidos pelo sistema, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar as alterações necessárias:

“Na página do site, com as informações do estudante inseridas pela instituição de ensino, os dados devem ser validados pelo aluno. Somente após confirmar a veracidade dos dados e anexar uma foto, o boleto no valor de R$ 17,35 poderá ser emitido. Após compensação do pagamento, o documento será confeccionado em até 30 dias corridos pelo Grande Recife Consórcio. A retirada deve ser realizada pela escola, que entregará ao aluno nas unidades educacionais”.

Nome social – Desde 2017, as pessoas transgênero podem usar seu nome social na Carteira de Estudante. O requerimento deve ser feito junto ao Grande Recife (no setor de Carteira Estudantil, localizado no Parque de Exposições do Cordeiro – Avenida Caxangá, 2200, no mesmo prédio onde já funcionou a Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária – SARA, do Governo do Estado).

Instituições de ensino – Desde 15 de janeiro, as escolas têm acesso à plataforma e inserido as informações dos alunos. As escolas devem ficar atentas quanto à inserção dos dados dos estudantes, como nome, data de nascimento, série/curso, nome do pai ou representante e mãe, sem abreviações e de acordo com a certidão de nascimento ou carteira de identidade. Também deve ser anexada uma foto 3×4, igual à utilizada para emissão de RG, Carteira de Trabalho ou Passaporte.

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.

Como solicitar a carteira de estudante 2024:

ENTRAR NO SITE DO GRANDE RECIFE: www.granderecife.pe.gov.br

Passo a passo:

• Carteira de estudante (ícone verde)

• Entendi! Solicite agora!

• Criar minha conta (login e senha que dão acesso ao sistema)

• Preencher os campos: cpf e senha

• Preencher os campos: nome e data de nascimento

• Preencher os dados solicitados

• Inserir uma foto 3x4, com fundo branco, estilo documento de identidade.

Obs1: a foto deve ser salva em formato de arquivo jpeg, de tamanho em até 100kb. ao anexar a foto, vai aparecer uma mensagem: “esperando a aprovação da foto pela escola”. Em seguida, o aluno deve ligar para a escola e solicitar que aprove sua foto.

Obs2: quando o aluno for informar o nome da escola, deve ter o cuidado de verificar se é mesmo a sua escola atual. O acompanhamento pode ser feito através do mesmo site que imprimiu o boleto. Prazo para a carteira ficar pronta: de 20 a 30 dias corridos.

