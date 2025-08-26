Ter, 26 de Agosto

PENA DE MORTE

Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump

"Se alguém matar alguém na capital, vamos buscar a pena de morte. Não sei se pessoas estão prontas para isso, mas não temos outra escolha", disse

O Presidente Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca, em Washington, DCO Presidente Donald Trump durante uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca, em Washington, DC - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que buscará a pena de morte para os assassinatos em Washington, como parte de uma ofensiva contra o que ele considera uma criminalidade fora de controle na capital dos Estados Unidos.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington D.C., buscaremos a pena de morte. E essa é uma medida preventiva muito forte, todos que a ouviram concordam", disse Trump em uma reunião de gabinete.

O anúncio ocorre após o republicano mobilizar a Guarda Nacional em Washington, administrada por democratas, e assumir o controle federal do departamento de polícia da cidade no início deste mês. Washington - formalmente conhecido como o Distrito de Colúmbia - aboliu a pena de morte em 1981.

A capital dos Estados Unidos tem um status legal único, pois não é um estado e opera sob uma relação com o governo federal que limita sua autonomia e concede ao Congresso um controle extraordinário sobre assuntos locais.

Trump utilizou este vazio legal para enviar a Guarda Nacional a Washington para combater o que considera um surto de crime desenfreado e a presença de pessoas sem-teto.

Na segunda-feira, ele se gabou de uma sequência de vários dias sem assassinatos na cidade e disse que estava tomando medidas para embelezar a capital, onde estão localizadas a Casa Branca, o Capitólio e outras instituições-chave do país.

Informações da polícia de Washington já mostravam quedas significativas no crime violento entre 2023 e 2024, embora isso tenha ocorrido após um aumento dos índices durante a pandemia.

Os membros da Guarda Nacional começaram a portar armas em Washington no domingo.

Trump considera medidas similares para outras cidades administradas pela oposição democrata, incluindo Chicago, Nova York e Baltimore.

