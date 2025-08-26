A- A+

PENA DE MORTE Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump "Se alguém matar alguém na capital, vamos buscar a pena de morte. Não sei se pessoas estão prontas para isso, mas não temos outra escolha", disse

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que buscará a pena de morte para os assassinatos em Washington, como parte de uma ofensiva contra o que ele considera uma criminalidade fora de controle na capital dos Estados Unidos.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington D.C., buscaremos a pena de morte. E essa é uma medida preventiva muito forte, todos que a ouviram concordam", disse Trump em uma reunião de gabinete.

O anúncio ocorre após o republicano mobilizar a Guarda Nacional em Washington, administrada por democratas, e assumir o controle federal do departamento de polícia da cidade no início deste mês. Washington - formalmente conhecido como o Distrito de Colúmbia - aboliu a pena de morte em 1981.

A capital dos Estados Unidos tem um status legal único, pois não é um estado e opera sob uma relação com o governo federal que limita sua autonomia e concede ao Congresso um controle extraordinário sobre assuntos locais.

Trump utilizou este vazio legal para enviar a Guarda Nacional a Washington para combater o que considera um surto de crime desenfreado e a presença de pessoas sem-teto.

Na segunda-feira, ele se gabou de uma sequência de vários dias sem assassinatos na cidade e disse que estava tomando medidas para embelezar a capital, onde estão localizadas a Casa Branca, o Capitólio e outras instituições-chave do país.

Informações da polícia de Washington já mostravam quedas significativas no crime violento entre 2023 e 2024, embora isso tenha ocorrido após um aumento dos índices durante a pandemia.

Os membros da Guarda Nacional começaram a portar armas em Washington no domingo.

Trump considera medidas similares para outras cidades administradas pela oposição democrata, incluindo Chicago, Nova York e Baltimore.

