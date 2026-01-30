A- A+

PROTESTO "Vamos fechar tudo agora", dizem carroceiros após não serem atendidos pelo MPPE Ministério Público ofereceu atendimento na segunda-feira (2), mas manifestantes não aceitaram

Após quase três horas de protesto, os carroceiros garantiram que vão fechar outras ruas do Centro do Recife, nesta sexta-feira (30), após não serem atendidos pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em Santo Amaro.

Por volta das 10h, eles saíram do Bongi, na Zona Oeste da capital pernambucana, rumo ao MPPE para pedir o adiamento da validação da Lei Municipal 17.918/2013 que proíbe o transporte por tração animal na capital. Essa legislação passa a vigorar a partir deste sábado (31).

Segundo o líder do Movimento dos Carroceiros, Charreteiros e Criadores de Pernambuco (Mocca-PE), Eklesiartes José da Silva, funcionários teriam dito, por volta das 11h30, que os atendimentos seriam feito às 12h30.

Neste último horário, a reportagem da Folha de Pernambuco presenciou quando uma trabalhadora da casa foi até o organizador e ofereceu atendimento na segunda-feira (2), às 9h. Ele não aceitou.

“Eles alegam que não têm ninguém para nos atender. A gente não entende para que serve o Ministério Público, porque as pessoas estão precisando de atendimento para expressar a insatisfação. Isso não existe. Vamos fechar tudo agora. Vai parar tudo”, disse Eklesiartes.

Requerimento

Os manifestantes reivindicam atendimento para entregar à casa uma denúncia alegando “reiterada exclusão social”, além de um documento com as seguintes pautas:

Criação de leis em conjunto com a classe que será afetada e com a concordância para que se revogue a Lei Municipal N° 17.918/2013;



Criação de políticas públicas para o bem-estar dos animais de grande porte, como vacinação, atendimento veterinário de urgência, emergência e atendimentos periódicos;



Treinamentos e instrução de trânsito que sejam realizados pela CTTU, que visa capacitação dos condutores de veículos de tração animal para que possam transitar no município de forma correta e segura;



Criação da carta de condução de veículos de tração animal, carta cocheiro, que será disponibilizada de forma gratuita pelo órgão de trânsito, CTTU;



Implantação de um sistema que possibilite fiscalizar os veículos de tração animal através do emplacamento dos veículos tracionados por animais de grande porte, assim podendo identificar possíveis ocorrências de maus tratos;



Obrigatoriedade de registro dos animais de grande porte, mediante a um chip de identificação, que será disponibilizado gratuitamente;



Criação de um decreto que visa estender o prazo para circulação dos veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado no município do Recife;



Flexibilidade nas exigências para liberação dos animais apreendidos, desde que a apreensão não seja por motivos de maus tratos;



Criar um banco de ração animal e medicamentos subsidiado;



Implantar a carteira de saúde animal, realizar diagnóstico quanto a qualidade de vida do animal, realizando exames periódicos.

Veja também