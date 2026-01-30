Dom, 01 de Fevereiro

PROTESTO

"Vamos fechar tudo agora", dizem carroceiros após não serem atendidos pelo MPPE

Ministério Público ofereceu atendimento na segunda-feira (2), mas manifestantes não aceitaram

Manifestantes iniciaram protesto pela manhã - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Após quase três horas de protesto, os carroceiros garantiram que vão fechar outras ruas do Centro do Recife, nesta sexta-feira (30), após não serem atendidos pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em Santo Amaro.

Por volta das 10h, eles saíram do Bongi, na Zona Oeste da capital pernambucana, rumo ao MPPE para pedir o adiamento da validação da Lei Municipal 17.918/2013 que proíbe o transporte por tração animal na capital. Essa legislação passa a vigorar a partir deste sábado (31).

Segundo o líder do Movimento dos Carroceiros, Charreteiros e Criadores de Pernambuco (Mocca-PE), Eklesiartes José da Silva, funcionários teriam dito, por volta das 11h30, que os atendimentos seriam feito às 12h30.

Neste último horário, a reportagem da Folha de Pernambuco presenciou quando uma trabalhadora da casa foi até o organizador e ofereceu atendimento na segunda-feira (2), às 9h. Ele não aceitou.

“Eles alegam que não têm ninguém para nos atender. A gente não entende para que serve o Ministério Público, porque as pessoas estão precisando de atendimento para expressar a insatisfação. Isso não existe. Vamos fechar tudo agora. Vai parar tudo”, disse Eklesiartes.

Requerimento
Os manifestantes reivindicam atendimento para entregar à casa uma denúncia alegando “reiterada exclusão social”, além de um documento com as seguintes pautas:

