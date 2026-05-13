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Espaço

'Vamos morar na Lua antes de ir a Marte', diz engenheiro da Nasa

O encontro reuniu o engenheiro da Nasa Ivair Gontijo e o astrofísico Marcelo Gleiser em uma conversa no São Paulo Innovation Week que quase levou o público até as crateras de Marte

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Foto da Lua colorida viralizou após viagem primeira viagem com tripulação da Nasa depois de 50 anosFoto da Lua colorida viralizou após viagem primeira viagem com tripulação da Nasa depois de 50 anos - Foto: Instagram/Reprodução

A discussão sobre o uso da tecnologia, ciência e empreendedorismo como pilares para a exploração espacial marcou o painel De Zero a Marte: Os Bastidores da Nova Corrida Espacial, realizado no SPIW Talks, na FAAP, no São Paulo Innovation Week.

O encontro reuniu o engenheiro da Nasa Ivair Gontijo e o astrofísico Marcelo Gleiser em uma conversa que quase levou o público até as crateras de Marte nesta quarta-feira (13).

Integrante do Jet Propulsion Laboratory (JPL), principal centro da Nasa para missões robóticas espaciais, Gontijo revelou a dimensão dos projetos enviados ao planeta vermelho. "O projeto de um rover leva dez anos desde a aprovação até o pouso em Marte", afirmou.

"A ideia é reaprender sobre missões tripuladas e corrigir problemas antes de uma missão para Marte. Vamos passar longos períodos na Lua, morar na Lua antes de ir a Marte", explicou. Segundo ele, apenas depois dessa etapa será possível pensar em bases permanentes no planeta vermelho.

O engenheiro mineiro participou diretamente de missões históricas, como os veículos Curiosity e Perseverance. A plateia acompanhou, em vídeos exibidos pelo engenheiro, imagens raras da descida do Perseverance em Marte, incluindo registros captados pelo próprio foguete durante a aterrissagem.

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Gontijo lembrou da tensão do momento em que as primeiras imagens chegaram à Terra, em plena pandemia de covid-19, em 2020. "Nós sabíamos que tinha dado certo, mas ainda não tínhamos visto nada", contou. "Eu era o coordenador quando recebemos as primeiras imagens de Marte."

O painel mostrou como a exploração espacial produz impactos científicos diretos sobre a vida na Terra. Gontijo relacionou as pesquisas espaciais a avanços em áreas como biologia, física e clima. "Todos temos ligação profunda com o universo", afirmou. "A cor vermelha do sangue vem do ferro sintetizado em estrelas "

Ao lado de Gleiser, vencedor do Prêmio Templeton e professor do Dartmouth College e um dos curadores do SPIW, o debate ganhou contornos filosóficos e científicos. O astrofísico questionou sobre os riscos de contaminação nas futuras amostras marcianas que a Nasa pretende trazer para a Terra, um dos maiores desafios da missão Mars Sample Return.

Gontijo explicou que o processo exige protocolos rigorosos de esterilização para evitar interferências de bactérias terrestres

O engenheiro também detalhou a estratégia da Nasa para futuras missões tripuladas. Antes de Marte, a agência pretende consolidar uma presença humana duradoura na Lua por meio do programa Artemis.

Gontijo projetou que, se os avanços continuarem nas próximas décadas e séculos, a humanidade poderá ocupar até luas geladas de Júpiter e Saturno. "Assim seríamos uma espécie multiplanetária", afirmou.

São Paulo Innovation Week
O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.
 

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