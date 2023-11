"Vamos salvar o Mercosul", afirma Amorim sobre vitória de Milei

A- A+

O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, afirmou ao Globo que o governo brasileiro quer manter com a Argentina uma relação entre dois Estados. Segundo Amorim, uma das grandes preocupações do Brasil, neste momento, é "salvar" o Mercosul.

"Temos que respeitar o resultado da eleição, por um lado, manter as relações como dois Estados e, se possível, salvar o Mercosul. A relação entre Brasil e Argentina é a base do Mercosul e tem reflexo em toda a América do Sul" disse o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Argentina terá como presidente o economista da direita radical, Javier Milei, que no domingo derrotou o atual ministro da Economia do país vizinho e próximo do governo brasileiro, Sergio Massa. Durante a campanha, Milei fez duras críticas ao Mercosul.

Amorim admitiu que existe preocupação com o bloco sul-americano, mas lembrou que o discurso de Milei candidato pode mudar, a partir do momento em que o futuro presidente tomar conhecimento da importância do Mercosul e do volume de negócios envolvidos não apenas entre Brasil e Argentina, mas também com Uruguai e Paraguai. Ele comparou a situação atual a um pudim:

"É como o teste do pudim: só vamos saber se está bom na hora de comer."

Segundo Celso Amorim, quando Milei conhecer melhor a realidade do comércio da Argentina com o Brasil — somente de janeiro a outubro deste ano, a soma de exportações com importações atingiu US$ 25 bilhões — e com a China, será dado o valor necessário a parceiros importantes para o país. Ele lembrou que, quando Lula assumiu, em janeiro de 2003, manteve boas relações com a Colômbia, a despeito de o presidente na época, Álvaro Uribe, ser de direita.

Na noite de domingo, ao tomar conhecimento da vitória de Milei, o presidente Lula desejou "boa sorte" ao novo governo do país, sem citar o nome do vencedor. Em uma rede social, Lula disse que torce pelo "êxito" da nova gestão.

"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu Lula na rede social X, antigo Twitter.

