Vampire Facial: mulheres foram infectadas com HIV após procedimento estético em clínica clandestina

Pelo menos três mulheres foram infectadas com HIV durante procedimentos cosméticos de "Vampire Facial" (vampiro facial) em um spa não licenciado em Albuquerque, Estados Unidos, disseram autoridades federais do país na quinta-feira. É a primeira vez que a transmissão de HIV por meio de serviços de injeção cosmética foi documentada, afirmaram eles.

As três estavam entre um grupo de cinco pessoas que compartilhavam cepas de HIV altamente semelhantes, das quais quatro haviam passado por um procedimento chamado micropuncionamento de plasma rico em plaquetas no spa. O quinto indivíduo, um homem, teve um relacionamento sexual com uma das mulheres.

Os investigadores ainda não sabem a fonte precisa da contaminação. Um diagnóstico de HIV em 2018 em uma cliente que relatou não ter fatores de risco comportamentais levou a uma investigação de saúde pública quando a mulher disse ter recebido um tratamento cosmético envolvendo agulhas, chamado de micropuncionamento facial com plasma rico em plaquetas.

Uma inspeção no spa encontrou tubos de sangue sem rótulo sobre um balcão de cozinha, outros armazenados junto com alimentos em um refrigerador e seringas não embaladas em gavetas e lixeiras.

A instalação também parecia estar reutilizando equipamentos descartáveis destinados a uso único, de acordo com um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O relatório vem logo após o anúncio de autoridades de saúde no início deste mês de que estão investigando uma série de doenças ligadas a Botox falsificado ou injetado incorretamente contendo altas quantidades de toxina botulínica, que é usada em doses pequenas para suavizar rugas.

"Se as pessoas estão preocupadas - e já tive amigos me perguntarem, 'O que você faria?' - o primeiro passo é verificar se seu provedor é licenciado para fornecer serviços de injeção cosmética", disse Anna M. Stadelman-Behar, uma epidemiologista do C.D.C. que é autora principal do relatório do HIV.

"Se estiverem licenciados, então eles passaram por treinamento de controle de infecções e conhecem os procedimentos corretos, e são obrigados por lei a seguir práticas adequadas de controle de infecções."

Em geral, observou ela, o risco de infecção durante procedimentos cosméticos é geralmente baixo. "Se você tiver alguma preocupação, faça um teste de HIV", disse a Dra. Stadelman-Behar. "O C.D.C. recomenda que todos os adultos entre 13 e 64 anos façam o teste pelo menos uma vez como parte dos cuidados médicos de rotina e saibam seu status."

Os chamados "Vampire Facial" (vampiros faciais) envolvem retirar o próprio sangue do paciente, colocá-lo em uma centrífuga para separar o plasma rico em plaquetas e depois usar agulhas muito finas e curtas para perfurar a pele.

Diz-se que isso estimula a produção de elastina e colágeno na pele, e cria aberturas para o plasma, que é aplicado topicamente para ajudar na reparação da pele. O procedimento é promovido para reduzir sinais de envelhecimento, cicatrizes de acne e danos causados pelo sol.

O Departamento de Saúde do Novo México, que foi notificado da infecção incomum por HIV em 2018 quando a primeira mulher foi diagnosticada, abriu uma investigação no spa. Com o tempo, os funcionários identificaram quatro clientes antigos e um parceiro sexual que receberam diagnósticos de H.I.V. entre 2018 e 2023, apesar de relatarem poucos riscos associados à infecção, como uso de drogas injetáveis, transfusão de sangue ou contato sexual com um novo parceiro.

O spa fechou no outono de 2018, pouco depois da identificação da primeira infecção incomum. Mas a investigação, assim como as tentativas de notificar clientes e ex-clientes de que poderiam ter sido expostos ao HIV, foram prejudicadas pelos registros deficientes do spa.

Eventualmente, os investigadores conseguiram reunir uma lista de nomes e números de telefone a partir de formulários de consentimento assinados pelos clientes, registros de consultas escritos à mão e contatos telefônicos. Eles identificaram 59 clientes que estavam em risco de infecção, incluindo 20 que receberam "vampiros faciais" e 39 que receberam outros serviços, como Botox, entre a primavera e o outono de 2018.

Os investigadores de saúde pública também informaram a comunidade sobre os riscos para ex-clientes do spa. No total, 198 ex-clientes do spa e seus parceiros sexuais foram testados para HIV . entre 2018 e 2023.

Cinco pessoas que carregavam vírus altamente semelhantes foram confirmadas como casos relacionados ao spa. Mas duas delas - uma mulher que havia sido cliente e seu parceiro masculino - tinham doença avançada por HIV que os investigadores disseram provavelmente resultar de infecções anteriores, antes de seus tratamentos no spa.

O relatório disse que dois indivíduos no grupo testaram positivo durante testes rápidos de HIV feitos quando solicitaram seguro de vida, incluindo um que foi testado em 2016, antes de receber tratamento no spa, e um no outono de 2018.

No entanto, apenas um foi notificado do resultado positivo do teste e teve o diagnóstico confirmado por um médico de atenção primária em 2019.

Os investigadores disseram que nunca identificaram a rota exata de contaminação no spa durante a primavera e o verão de 2018.

"Quando fizemos a inspeção no spa, ficou claro que as agulhas estavam sendo reutilizadas e também ficou claro que amostras de sangue estavam sendo reutilizadas", disse a Dra. Stadelman-Behar. "Encontramos frascos sem rótulo, sem data de nascimento, sem data de coleta, que foram perfurados várias vezes."

Ela aconselhou as pessoas que recebem esses tipos de procedimentos cosméticos a pedir aos provedores para abrir seringas e frascos na frente delas, e garantir que quando seu sangue for retirado, os frascos sejam devidamente rotulados com seu nome, data de nascimento e data de coleta.

"Mas a maior lição é que a licença é super importante", disse ela.

